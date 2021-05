Melinda considera casatoria ei cu Bill Gates ''rupta iremediabil''

"Cerem curtii sa desfiinteze casatoria noastra si ca uniunea noastra maritala sa se incheie la data pe care am trecut-o in acordul nostru de separare", noteaza avocatii Melindei Gates in acest document, citat de postul de televiziune NBC.In acest text, Melinda asigura ca "nu este necesara intretinerea conjugala" si ca actul de separare va determina impartirea proprietatilor lor. Bill si Melinda Gates au anuntat luni ca divorteaza dupa o casnicie de 27 de ani, in care au pus bazele uneia din cele mai importante organizatii caritabile din lume."Continuam sa impartasim credinta in aceasta misiune si vom continua sa lucram impreuna in cadrul fundatiilor, dar nu mai credem ca putem creste impreuna ca un cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre", au explicat cei doi intr-un comunicat postat pe retelele de socializare.Bill si Melinda Gates, care au impreuna trei copii, au anuntat ca vor continua sa colaboreze in cadrul fundatiei lor, Bill &Melinda Gates Foundation, avand ca misiune combaterea saraciei si a bolilor in lume."In ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili si am construit o fundatie ce functioneaza in intreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor sa duca o viata sanatoasa si productiva", se arata in comunicat.Nu se stie ce impact va avea acest divort asupra Fundatiei Bill si Melinda Gates, desi CEO-ul de multa vreme al organizatiei este Mark Suzman, in timp ce Bill si Melinda au fost administratori alaturi de Warren Buffet. Fundatia, infiintata in anul 2000, a devenit una dintre cele mai importante organizatii filantropice din lume, avand fonduri de aproape 50.000 de miliarde de dolari.Anul trecut, Bill Gates a renuntat la postul sau de consilier la Microsoft , compania fondata de el in 1975 impreuna cu Paul Allen, pentru a se dedica actelor de caritate.