Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a publicat pe pagina sa de Facebook joi, 29 aprilie, o serie de imagini de la statia meteorologica de la Vf. Omu, acolo unde au loc lucrari de reabilitare in conditii extrem de dure.

"Lucrarile de reabilitare a statiei sunt un adevarat calvar atat pentru angajatii Serviciului National de Meteorologie, cat si pentru cei implicati in renovare. Aceasta este o procedura dificila, deoarece la o altitudine de 2505 metri, in mijlocul conditiilor meteorologice de iarna din Muntii Bucsecs, unde grosimea stratului de zapada depaseste 180 de centimetri", a scris ministrul.

"Am vizitat statia meteo de pe varful Omu in acest weekend, in procesul de reabilitare, cel mai inalt loc permanent din Romania (2505 m). Am urcat cu telecabina de la Bu steteni si ulterior am parcurs ruta de peste 2,5 ore de la Babele la statia construita in 1962.

Lucrarile de modernizare reprezinta o adevarata provocare, este o operatie dificila, deoarece are loc in conditii de iarna la o altitudine de 2505 metri in Muntii Bucegi, unde stratul de zapada depaseste, chiar si in aceasta perioada, grosimea de 180 cm. Am vrut sa vin aici si sa vad cum evolueaza lucrarile si sa multumesc personal atat meteorologilor de aici, cat si celorlalti parteneri care fac posibila aceasta reabilitare", a explicat ministrul Mediului.

Ads