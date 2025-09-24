Musicalul "Diana" va fi difuzat in avanpremiera pe Netflix

Autor: Teodor Serban
Joi, 01 Aprilie 2021, ora 04:00
1991 citiri
Musicalul "Diana" va fi difuzat in avanpremiera pe Netflix

Noua comedie muzicala dedicata printesei Diana va fi difuzata in avanpremiera pe Netflix, au anuntat marti producatorii.

Intitulat "Diana", spectacolul va fi disponibil de la 1 octombrie in streaming, adica cu doua luni inainte de redeschiderea teatrului, pe 1 decembrie, daca va permite criza sanitara.

"Sansa de a impartasi programul nostru, mai intai cu publicul la nivel mondial pe Netflix, apoi de a primi public in direct, pe Broadway, este ceva la care visam toti de mai mult de un an", au declarat producatorii.

Teatrele emblematice au coborat cortina in martie, anul trecut, pana in iunie 2021.

Scrisa de Joe DiPietro si pusa in scena de Christopher Ashley, piesa a fost inregistrata in 2020, fara spectatori, si cu distributia originala, scrie Variety.

Muzica este compusa de David Bryan, clapar al grupului Bon Jovi. Actrita Jeanna de Waal joaca rolul printesei, alaturi de Roe Hartrampf - printul Charles. Erin Davie o va interpreta pe Camilla Rosemary Shand, in timp ce Judy Kaye va fi regina Elizabeth II.

#printesa diana, #Netflix, #lady Di, #Film , #stiri magazin
