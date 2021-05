Videochatista Oana Lovin va avea emisiune la televiziunea lui Florin Pandele, la miezul noptii

Potrivit Paginademedia.ro, emisiunea este prezentata drept "proiectul tv care va avea un rol important in procesul de vindecare si trezire a neamului romanesc mult prea greu incercat in ultimii 31 de ani", conform unui comunicat al postului."Trebuie sa recunosc ca nu m-am vazut facand televiziune vreodata, dar faptul ca va fi o altfel de emisiune, o emisiune in care se pune reflectorul pe cetateanul de rand, pe situatia de facto a Romaniei cu bune si cu rele, m-a facut sa accept aceasta colaborare fara sa stau prea mult pe ganduri", a spus Oana Lovin. Acest proiect tv va avea un rol important in procesul de vindecare si trezire a neamului romanesc mult prea greu incercat in ultimii 31 de ani", a completat aceasta.