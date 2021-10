Operatiunea Hiroshima - Cu calul în insula minotarurului (ep.7)

Zborul spre Heraklion a durat vreo jumătate de oră, dar mi-a părut o veșnicie, de-abia așteptam să ajung la fata împăratului roșu. Grigoris ne aștepta la aeroport, ne-a dus la barcă și ne-a arătat ce a făcut.

Treabă bună după părerea mea, Seba, că întotdeauna a avut ceva de comentat, doar nu putea să trădeze tradiția oltenească. Vremea era superbă, așa că am întins lângă barcă o pătură unde am aranjat sculele și materialele de care aveam nevoie, ne-am împărțit sarcinile și am făcut lista cu ce am mai avea nevoie. I-am lăsat pe Mihai și Seba la barcă și am încălecat pe-o șa.

Pe cea a bicicletei pliabile din dotarea bărcii. Ocazie cu care am constatat că n-are frâne (detalii, sunt obișnuit), șaua nu poate fi înălțată prea mult, drept urmare pedalam cu genunchii mult în lateral (mi-am adus aminte de copilărie când mergeam la circ și mă distrăm de milioane când clownul îi fură maimuței bicicleta și se fugareau în jurul arenei) și șurubul dintre cele două părți ale cadrului nu putea fi strâns prea mult. Dar magazinele erau la vreun kilometru distanță, așa că alternativa mersului pe jos nu părea foarte atrăgătoare.

Imediat ce am pornit am văzut că, atunci când impingeam cu piciorul drept pedala, cadrul se curba în stânga, și invers. Când treceam peste o denivelare oscilației constante stânga-dreapta i se adauga una sus-jos care se amortiza ușor, până la următoare denivelare, care de obicei nu era prea departe. Ce mai, era vie, și de la primul moment în care m-am urcat pe ea am simțit că între noi e o relație specială, că ne completăm reciproc și formăm un singur organism. Și atunci am avut revelația. Ea e calul din poveste. Bun așa, în sfârșit avem în echipaj și pe cineva înțelept, drept urmare am început să mă sfătuiesc cu el.

În Heraklion începuse arșița, și mașinile erau rare, așa se explică faptul că nu s-a produs niciun accident. Toți care treceau pe lângă mine pierdeau temporar controlul volanului. Cei mai mulți își făceau cruce, dar au existat și unii care făceau alte semne, a căror semnificație am refuzat s-o interpretez. Nu pornesc bine și mă sună Seba:

- Auzi mă?

( Gâfâit)

- Mă, ai numărul de telefon al nemților ălora de la care ai cumpărat barca?

- De ce Seba, vrei să îi suni de Crăciun și de Paște?

- În următoarele 5 minute am aflat părerea lui despre moralitatea, starea civilă, preferințele sexuale și religia părții feminine a familiilor celor care au instalat motorul în felul asta, și ce ar vrea să le transmită.

Când te bate soarele Cretei în cap și prin apropiere nu e nici măcar un fir de leuștean sub care să cauți umbră, apreciezi conversațiile scurte, dar ca să-l oprești pe Seba nu e deajuns să încerci să vorbești peste el, ci trebuie să îl surprinzi cu ceva. Intervin când ajunsese la strămătuși:

- De unde știi că bunica n-a fost singură la părinți?

- ...

- Și unde mai pui că probabil făcea un schnitzel delicios și un apfelschtrudel să te lingi pe degete?

- Și ce-are mă asta cu faptul că au pus joja de ulei în fața unui perete și nu poți să o scoți?

- Da faptul că au avut o mătușa cu relații extraconjugale cunoscute în cartier ce are?

- Băi, mai lasă vorba că m-ai înnebunit. Mai bine adaugă pe lista o cheie de filtru și o rola de șmirghel de 80.

- Știi Seba, întotdeauna m-am întrebat dacă smirghelul s-a inventat în Oltenia, și numele îi vine de la șmecher ghebos.

Bomban ceva de genul “nu e frumos să trântești telefonul în nas unei persoane atât de sensibile ca mine” și reiau simbioza cu bicicleta. N-apuc să fac o sută de metri că se adaugă la lista și 24 de metri de scotch, un bec de poziție și o pompă de santina. Peste încă două sute de metri mai completez o dată lista. Ajung la magazin, scotocesc după bunuri, plătesc și dau să plec. Sună telefonul. Seba, bineînțeles.

- Ia și o cutie cu vaselină.

- Îți pare rău că ai țipat la mine și vrei să ne împăcăm?

Pe drumul de întoarcere a mai sunat telefonul de câteva ori, dar știam că nu mă întorc orice-ar fi, așa că n-am răspuns. Balansul pungii cu cumpărături adaugă o a treia dimensiune oscilațiilor bicicletei. Deși era aprilie, erau peste treizeci de grade și un soare năucitor. Ajung transpirat și obosit dar mândru de ispravă mea. Mă ia Seba din prima.

- Bere ai cumpărat?

Avea dreptate. Fără o vorbă, o șterg repejor înapoi, până să pățesc ceva. Aud din urmă:

- Și bineînțeles că nu te-a dus capul să iei și ceva de mâncare.

Ajung la prima terasă, proptesc bicicleta de gard și realizez că în barcă era un lanț pentru legat bicicleta pe care l-am uitat. Dar aproape instantaneu retrogradez în categoria neglijabil probabilitatea că cineva să poftească la ea, și la insignifiant să ajungă cu ea mai departe de primul colț. Întru în stabiliment și cer trei sandwichuri și șase beri. Proprietarul, amabil, într-o engleză aproximativă dar inteligibilă, îmi spune că au sandwichuri cu cașcaval, cu șuncă, cu salam, dar berea n-a venit încă. Ideea de a mă odihni un pic până vine berea nu părea proastă, așa că am întrebat în cât timp se așteaptă să vină. Mi-a răspuns că nu aduc bere iarna.

Citiți și

Operatiunea Hiroshima - cel ce i-a dat nume (ep.1)

Operatiunea Hiroshima - Echipajul e complet (ep.2)

Operatiunea Hiroshima - Cum să (nu) cumperi o barcă (ep.3)

Operatiunea Hiroshima - Zâna cea bună (ep.4)

Operatiunea Hiroshima - Pe vremea când se potcovea puricele (ep.5)

Operatiunea Hiroshima - Zâna din Salonic (ep.6)

Despre Calin Rotarus:

Lucrator pe ogorul publicitatii online o jumatate de viata, ceva coaching si training de business si comunicare.

Hoinar pe mari ca Egee, Neagra, Baltica, Nordului, Adriatica, Cretei, Atlantic.

Primul, si pana acum singurul roman care a calatorit cu un velier din Suedia pana in Romania (Lacul Vanern, canalul Trollhattan, Kattegat, Oresund, Marea Baltica, Mittellandkanal, Rin, Main, Europakanal, Dunare)

Ads