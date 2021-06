Petrecere extravaganta la final de pandemie: mancare servita direct de pe trupul gol al unei femei

O fata aproape goala a fost asezata pe o masa ca suport pentru platouri de sushi , din care vedetele invitate la party puteau sa serveasca.Femeia-platou este o practica numita Nyotaimori, intalnita in ultima vreme la petrecerile "de fitze".Practica Nyotaimori s-a nascut in bordelurile japoneze de la 1700. A fost interzisa in multe tari, inclusiv in tari din Asia, dar ramane foarte populara la chermezele mafiotilor niponi din Yakuza, precizeaza Ana Maita intr-o postare pe Facebook