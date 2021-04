Cat te costa sa devii pilot de avion? O fosta jurnalista din Romania a ajuns in top la Turkish Airlines

Invitata la emisiunea Business Philosophy , de la Canal 33, moderata de Romeo Chiriac, Beatrice a dezvaluit care este drumul catre pilotaj si ce sacrificii trebuie sa faci, dar si ce satisfactii ai atunci cand ajungi in top.* Acum sunt Senior First Officer, pe Boeing 737, si am peste 3500 de ore de zbor pe genul acesta de aeronava, timp in care am transportat cam 500.000 de pasageri.* La compania unde sunt exista 5000 de piloti, dintre care 500 sunt femei. Eu sunt singura, pe Boeig 737, de alta nationalitate decat cea turca.* Toti avem licenta de pilot, dar comandant nu putem fi decat dupa un anumit numar de ore. Am cinci ani de cand zbor si la momentul actual indeplinesc rolul de copilot, adica asist comandatul la decolari si aterizari, dar conducerea o are el.* Te costa cam 50.000 de euro sa obtii brevetul de pilot si sa te angajezi, pentru ca trebuie sa faci o scoala si cursuri speciale pentru avionul pe care vrei sa fii. Nu poti sa te duci cu brevetul de pilot la nicio companie si sa zici: Buna ziua, am venit sa ma angajati! Iti trebuie ceva mai mult decat calificarea respectiva.* In jur de 20.000 de euro te mai costa niste cursuri teoretice de perfectionare, sa ajungi pilot nu e deloc usor, nici macar din punct de vedere financiar.* Sunt acum anumite companii care au contracte cu scoli de aviatie, unde platesti un avans de 20-30%, semnezi contractul cu acea companie, dupa ce dai un concurs, si apoi ti se opreste din salariu esalonat, ca un credit la banca. Cand am facut eu scoala nu exista acest sistem, care este in avantajul pilotilor.* Eu am zburat foarte mult pe rute din Africa, dar nu pot sa spun ca am avut incidente neplacute. Sigur, trebuie sa fim mereu atenti, pentru ca acolo sunt furtuni de nisip, care pot provoca oprirea motoarelor.* La Mogadishu, in Somalia, este unul dintre cele mai dificile aeroporturi, pentru ca are o pista foarte scurta si nu ai comunicatii, nu ai radar. Aterizarea se face la mica intelegere, daca mai sunt avioane in zone, trebuie sa vorbesti cu pilotii lor si sa stabilesti cine aterizeaza primul. Au fost si cazuri cand s-a tras asupra avioanelor, dar eu nu am avut incidente.* Majoritatea comandantilor mei cand aud ca sunt din Romania spun imediat: Aa, Gica Hagi Galatasaray ! Am constatat insa ca cei mai multi dintre turci tin cu Fenerbahce!* O supriza frumoasa am avut-o din partea lui Ilie Nastase , pe care il cunosteam de cand eram jurnalista si caruia ii povesteam ca vreau sa ajung pilot. S-a nimerit ca la o calatorie a dansului sa fiu eu in cabina si cand a auzit numele meu, a cerut sefului de echipaj sa ma vada si sa ma salute. M-am bucurat foarte mult.* Responsabilitate si siguranta sunt printre cuvintele cele mai des folosite atunci cand se vorbeste despre aviatie.* De cand a inceput pandemia, cursele au fost mai putine si de aceea mi-am dedicat timpul ca mentor pentru tinerii care vor sa se faca aviatori si am scris o carte despre secretele aviatiei. Sunt sigura ca va trece insa si aceasta perioada si vom putea zbura din nou.