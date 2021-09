Ce trebuie să știm atunci când plantăm pomii fructiferi toamna. Tehnica care ne asigură succesul ”prinderii” copacilor

Avantajul plantarii pomilor fructiferi toamna este ca temperaturile sunt un pic mai scazute fata de perioada verii, dar vine si sezonul ploios, iar asta inseamna ca vor beneficia de pe urma umiditatii ridicate.

Totodata, umiditatea din sol se va acumula la nivelul radacinilor si se va mentine pe toata perioada sezonului rece. Asta inseamna ca radacinile se vor dezvolta mai bine, iar acest lucru va duce si la dezvoltarea unui trunchi puternic.

Un alt avantaj la plantarea pomilor fructiferi toamna este ca acestia vor intra in perioada de vegetatie cu 10 zile mai devreme decat pomii pe care ii plantezi primavara. In acelasi timp, pomii care au fost plantati toamna vor fi mai rezistenti la temperaturile scazute din urmatoarea iarna.

In cazul in care pe acel teren au mai existat alti pomi plantati, atunci ar fi bine sa faci o defrisare si sa scoti radacinile care au ramas in pamant. Totodata, ia in considerare si rotatia culturilor, pentru a evita sa plantezi aceeasi specie de pomi fructiferi.

Daca plantezi mai multi pomi fructiferi pe aceeasi suprafata, ar trebui sa faci si pichetarea terenului. Asta inseamna sa marchezi locurile unde urmeaza sa faci gropile pentru plantarea viitorilor pomi fructiferi. Nu uita de distanta de plantare care trebuie sa fie undeva la 3.5-4.5 metri, pentru ca pomii sa primeasca lumina.

Expertii recomanda si o desfundare a solului, adica maruntirea acestuia care se realizeaza cu ajutorul unui plug. Desfundarea se face la o adancime de 60-70 cm, pe perioada verii, iar dupa aceea urmeaza o nivelare a terenului folosind discul.

Este bine sa faci si o modelare a terenului, atunci cand plantezi mai multi pomi fructiferi pe acelasi teren. Asta inseamna ca nivelul terenului sa fie egal, pentru a nu exista zone mai joase, deoarece pe durata sezonului ploios se poate acumula apa.

In general, adancimea la care se face o groapa pentru plantarea unui pom fructifer nu trebuie sa fie mai mica de 50 cm. Adancimea maxima nu trebuie sa depaseasca 80 cm. Lungimea si latimea trebuie sa fie fiecare de cate 50 cm.

Fa o masuratoare folosind punctul de altoire, pentru ca acesta trebuie sa se situeze la nivelul solului sau la 2-3 cm deasupra acestuia. Acest lucru trebuie luat in vedere pentru a opri cresterea de radacini din portaltoi si desprinderea acestuia de altoi.

Pentru cei ce nu stiu, punctul de altoire este acea ingrosare sau cuta de dimensiuni mici care se afla la capatul inferior al trunchiului.

Cand vine timpul sa plantezi pomii, va trebui sa faci si fasonarea radacinilor. Aceasta operatiune consta in scurtarea radacinilor. Cele mari se vor scurta la aproximativ 30 cm, in timp ce radacinile secundare trebuie sa aiba o lungime de maximum 9 cm. Totodata, taie radacinile ranite sau pe cele uscate.

Daca pomii pe care urmeaza sa ii plantezi au semne de deshidratare, se pot introduce intr-o galeata cu apa timp de 10 ore.

Dupa aceea, pomii se pozitioneaza in groapa, insa nu uita de punctul de altoire care trebuie sa fie la 2-3 cm deasupra solului. Radacinile trebuie sa fie acoperite cu pamantul de la suprafata, iar apoi acesta trebuie tasat cu piciorul.

Pune doua galeti de apa, iar apoi umple si restul gropii cu pamant. Dupa aceea, taseaza iar pamantul folosindu-ti picioarele, iar la final pune pamantul care a ramas in jurul pomului, sub forma unui musuroi. Acest lucru se face pentru a proteja pomii fructiferi pe toata perioada iernii, relatează site-ul cumsa.ro

