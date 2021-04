Topul favoritilor la Premiile Oscar. Filmul Colectiv, nominalizat la doua categorii

Pumnii stransi pentru Colectiv

Organizatorii promit, insa, 3 ore de divertisment de foarte buna calitate, un show total creat ca un film in sine. Printre prezentatori se anunta nume celebre precum Brad Pitt , Harrison Ford , Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix , Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renee Zellweger, Angela Bassett sau Halle Berry.Pentru prima data, Romania este reprezentata de un film la Premiile Oscar . Mai mult decat o simpla premiera in acest sens, avem o dubla nominalizare pentru productia Colectiv, regizata de Alexander Nanau. Filmul spune povestea dramatica din clubul Colectiv din Bucuresti, care a zguduit din temelii societatea romaneasca. Colectiv se bucura deja de succesul criticilor, primind deja premiul pentru Cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film.Acum, Colectiv candideaza din nou pentru un astfel de premiu, avand cota 9.00 la pariuri online Oscar 2021 pentru a fi desemnat si aici Cel mai bun documentar. Mai multe sanse au, insa, My Octopus Teacher - cota 1.20 si Time - cota 5.00. La categoria Cel mai bun film international (film strain), Colectiv are cota 13.00. Marele favorit este Another Round, cota 1.08, urmat de Quo Vadis, Aida?, cota 7.50.Cele mai asteptate categorii la Premiile Oscar sunt sectiunile Cel mai bun film, Cel mai bun actor si Cea mai buna actrita. Romanii pot creste adrenalina, plasand pariuri online la agentia de pariuri Unibet, care a pregatit cote pentru toate categoriile Oscar, ilustrand sansele de castig la fiecare dintre categorii, insa oricand pot aparea mari surprize, asa cum s-a intamplat la cele mai multe editii de Oscar.Filmul anului va fi, cel mai probabil, Nomadland - cota 1.15 pe platforma unibet.ro. Acest film concureaza cu The Trial of the Chicago 7 (cota 7.00), Minari (cota 15.00) si Promising Your Woman (cota 18.00). La sectiunea Cel mai bun actor, de asemenea avem un mare favorit: Chadwick Boseman (cota 1.07), pentru prestatia din Ma Rainey's Black Bottom. Din pacate, Chadwick Boseman nu mai este in viata, fiind rapus de cancer la varsta de doar 43 de ani...Pentru premiul de Cea mai buna actrita in rol principal, cotele sunt foarte stranse: Carey Mulligan (Promising Young Woman) - cota 2.25, Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) - cota 3.00, Frances McDormand (Nomadland) - cota 5.00 si Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) - cota 7.00. Excelenta este cota afisata de Unibet pentru Frances McDormand, eroina din filmul Nomadland fiind considerata de multi dintre specialisti favorita la marele premiu.Gala de decernare a Premiilor Academiei Americane de Film 2021 va putea fi urmarita pe Voyo.ro in direct, pe 26 aprilie, ora 03:00. La TV, show-ul va fi difuzat in reluare de postul de televiziune Pro Cinema. Premiile Oscar din acest an vizeaza filme lansate in perioada 1 ianuarie 2020 - 28 februarie 2021.Locatia de desfasurare este cea clasica, Dolby Theatre din Los Angeles, dublata insa de o alta locatie - Union Station Los Angeles. Mai mult decat atat, vor fi amenajate studiouri si in Londra si Paris, pentru oaspetii care nu vor ajunge in SUA la marele eveniment.