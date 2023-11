Putem evita marea furtuna solara din 2012?

O ghirlanda de lumini se aprinde brusc pe cer. Becurile incep sa palpaie si dupa cateva secunde se sting. Toata tara ramane in bezna. Situatia se repeta in intreaga lume. Un an mai tarziu situatia nu se schimba. Se inregistreaza milioane de morti, iar civilizatia noastra se apropie de sfarsit. Cauza, o puternica furtuna solara.

Este o descriere scoasa parca dintr-un film apocaliptic de la Hollywood dar din pacate ar putea sa nu fie fictiune, noteaza vineri ziarul ABC.

Face parte din raportul publicat acum doi ani de Academia Nationala de Stiinte a SUA (NAS) finantata de NASA. Studiul avertizeaza ca uriase fascicole de plasma provenite din Soare a putea atinge planeta noastra, in 2012 sau 2013, cand activitatea astrului rege va atinge varful ca parte a ciclului solar de unsprezece ani. Este greu sa se intample asa ceva, dar exista o posibilitate reala.

Actuala dependenta de electronica si de comunicatiile prin satelit presupune ca o ampla furtuna spatiala sa provoace de 20 de ori mai multe pagube economice decat uraganul Katrina. Daca ceva asemanator s-ar intampla, am avea vreo sansa? Cercetatorii de la Universitatea din Bardford cred ca da, cu conditia sa nu fim luati prin surprindere si sa fim alertati timpuriu pentru a putea lua masuri. In acest sens se lucreaza deja la dezvoltarea unui nou sistem pentru a prezice marile miscari solare.

Furtunile solare implica eliberarea de uriase cantitati de gaz fierbinte si de forte magnetice in spatiu la o viteza de 1.600.000 de kilometri pe ora. Desi marile eruptii solare intarzie in mod normal sa ajunga pe Pamant, catastrofa s-ar putea precipita, avand in vedere ca una dintre cele mai mari, cea inregistrata in 1859, a atins planeta noastra in doar 18 ore (denumita 'Evenimentul Carrington', de la astronomul britanic care l-a masurat si care a provocat un colaps in majoritatea retelelor mondiale de telegrafie). Fulgerele solare care ar putea provoca atatea pagube nu ar dura decat cateva minute.

Ads

Pana acum predictiile meteorologice solare nu s-au facut decat manual. Expertii cauta imagini pe satelit in doua dimensiuni ale Soarelui si evalueaza probabilitatea unei activitati viitoare. Insa echipa de la Centrul de Computerizare Vizuala al Universitatii Bradford, Marea Britanie, a creat primul sistem accesibil de predictie automatizata, folosind imagini in 3D generate de satelitul NASA si al Agentiei Spatiale Europene (ESA), Observatorul Solar si Heliosferic (SOHO).

Sistemul Bradford de Predictie Automatizata a Activitatii Solare, denumit ASAP, din engleza "As soon as posible", deja folosit de NASA si de ESA, identifica si clasifica petele solare. Sistemul este capabil sa prezica cu precizie o furtuna solara cu sase ore inainte iar echipa lucreaza pentru a obtine o predictie similara si pentru marile eruptii solare viitoare.

"Predictia meteorologica solara este inca in stadiu incipient, probabil acolo unde se aflau prognozele meteo de acum 50 de ani. Totusi, sistemul nostru este un mare pas inainte", a explicat profesorul Rami Qahwaji, care conduce cercetarile. Potrivit lui, "crearea unui sistem automatizat se poate lucra in timp real, deschizand posibilitatea unei predictii mult mai rapide".

Pe de alta parte, oamenii de stiinta cred ca noul satelit al NASA, Observatorul Dinamic Solar (SDO), care a intrat in functiune in luna mai, va urmari in detaliu activitatea solara si va spori capacitatea de predictie.

Ads