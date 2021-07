Raffaella Carra a murit. Supervedeta cunoscuta drept "regina televiziunii" avea 78 de ani

Anuntul a fost facut de catre regizorul si coregraful Sergio Japino, unul dintre apropiatii artistei."Raffaella ne-a parasit. A plecat intr-o lume mai buna, unde umanitatea ei, rasul ei inconfundabil si talentul ei extraordinar vor straluci pentru totdeauna", a transmis Japino intr-un mesaj public.Raffaella Carra a fost o cantareata, dansatoare, prezentatoare de televiziune din Italia. A fost o figura extrem de populara atat in occidentul Europei cat si in America Latina atat datorita albumelor lansate de-a lungul vietii, cat si a nenumaratelor show-uri TV de succes pe care le-a prezentat sau in care a aparut.A aparut si in mai multe filme realizate la Hollywood, dupa ce a semnat cu celebra casa de productie 20th Century Fox.In acelasi timp, Carra este privita drept o icoana in lumea gay, pentru implicarea in promovarea drepturilor LGBT.Datorita prezentei constante in show-biz-ul italian, incepand din 1961 si pana recent, Raffaella Carra a fost supranumita "regina televiziunii".Raffaella Carra a anuntat in decembrie 2016 ca se retrage din televiziune, pentru ca, spunea ea atunci, este timpul sa faca loc noilor generatii.In ultimii ani, ea s-a dedicat cautarii de noi artisti pentru a-i lansa in lumea showbiz-ului. "Visul meu era sa gasesc noi talente", a declarat ea in urma cu cinci ani intr-un interviu acordat Canale 5.Una dintre ultimele sale colaborari cu televiziunea a fost rolul de jurat in varianta italiana a emisiunii "The Voice".Raffaella Carra, pe numele sau adevarat Raffaella Maria Roberta Pelloni, si-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa lucrand la programe pentru televiziunea publica italiana. "La RAI am avut de toate. Cand vad unele imagini imi amintesc de epoca respectiva, dar nu obisnuiesc sa ma vad pentru ca nu mi-a placut sa fac asta niciodata", marturisea vedeta.Raffaella Carra s-a nascut pe 18 iunie 1943, in Bologna. A debutat in cinema la varsta de 9 ani, in filmul "Tormento del passato" (1952). Si-a inceput cariera in televiziune la inceputul anilor 1970, devenind populara in Italia, Spania si America Latina. Intre emisiunile de televiziune pe care le-a gazduit se numara "Carramba che sorpresa!", "iHola Raffaella!", "Canzonissima", "En casa con Raffaella", "Pronto... Raffaella?", "A las 8 con Raffaella", "Ma che sera", "La hora de Raffaella Carra" si "Domenica in".Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numara "Tuca Tuca", scrisa de fostul sau partener Gianni Boncompagni, "Tanti Auguri", devenit un fel de imn al comunitatii gay din Grecia, si "A far l'amore comincia tu". Cantaretul italian Tiziano Ferro i-a dedicat, in 2007, o melodie, "E Raffaella e mia".