22 mai 1948, ziua in care regimul comunist i-a retras cetatenia Regelui Mihai. Scanteia: "Poporul roman saluta cu satisfactie retragerea nationalitatii romane Hohenzollernilor"

Pagina de Facebook "Academia de Cultura" a publicat o serie de extrase din mai multi autori cu privire la acest episod din istoria Romaniei."Dupa ajungerea la putere a comunistilor, Regele Mihai devenise incomod. Dintre tarile aflate sub influenta sovietica, Romania era, la vremea aceea, singura tara monarhica. Dupa mai multe presiuni, Regele Mihai este fortat sa abdice, parasind tara impreuna cu Regina-mama la 3 ianuarie 1948. La 30 decembrie 1947, Petru Groza declara: "(...) Istoria va inregistra o lichidare prietenoasa a monarhiei, fara zguduiri. (...) Poporul a facut azi un divort decent si elegant de monarhie. (...) Noi mergem inainte pe drumul nostru, cu minimum de zguduiri".Cinci luni mai tarziu, Petru Groza (*si guvernul sau), decide sa-i retraga cetatenia de roman Regelui Mihai, dar si familiei regale. Motivul liderilor comunisti pentru a-si justifica infama actiune, era de-a dreptul uimitor: "membrii familiei regale intetesc uneltirile impotriva intereselor poporului roman si a Republicii Populare Romane, prin actiuni potrivnice indatoririlor de fidelitate fata de tara". Mai mult decat atat, toate bunurile si proprietatile Casei Regale intrau in posesia statului - "in folosul poporului".In sedinta Consiliului de Ministri din data de 22 mai 1948, s-a decis faptul ca Regele Mihai, prin acte, nu mai era cetatean roman. Decizia incalificabila a fost publicata la 28 mai in Monitorul Oficial nr. 122. Evenimentul a aparut si in ziarul propagandistic al vremii - "Scanteia". Articolul mentiona ca "(...) poporul roman saluta cu satisfactie retragerea nationalitatii romane Hohenzollernilor. In cei 80 de ani de teroare si salbatica asuprire a poporului, familia de junkeri prusaci a Hohenzollernilor - agentura a imperialismelor straine - s-a aratat straina de interesele si nazuintele poporului roman. Ea s-a aflat mereu de partea dusmanilor de moarte ai acestuia, iar astazi isi continua uneltirile impotriva Romaniei".Abia 49 de ani mai tarziu, Regele Mihai reuseste sa-si redobandeasca cetatenia, in 1997. Raman memorabile cuvintele Regelui intr-o discutie telefonica cu Ion Caramitru, fostul ministru al culturii in perioada 1996 - 2000: "Domnule Caramitru, eu sunt mai roman decat va inchipuiti".