Ce hoteluri rezerva romanii pentru aventuri extraconjugale?

Mai jos puteti citi o analiza interesanta realizata de TravelMinit.ro si publicata pe ralucalatoreste.ro , despre hotelurile pe care le aleg romanii atunci cand scopul deplasarii este o relatie extraconjugala.In ceea ce ii priveste pe romani, cele mai cautate caracteristici pentru hotelurile de cuplu raman serviciile SPA si piscina interioara sau exterioara, dar la fel de importanta este si pozitionarea intr-o zona mai retrasa, mai putin turistica. Sunt preferate hotelurile mari sau proprietatile tip resort cu un numar crescut de camere si mai putin pensiunile sau proprietatile de tip boutique hotel.Din experienta hotelierilor, romanii sunt dispusi sa aleaga hoteluri mai bune pentru aventurile extraconjugale si sa plateasca mai mult decat in cazul vacantelor de familie. Se prefera servirea mesei in camera sau se rezerva zone dedicate din cadrul restaurantelor. Nota de plata este mai mare decat o masa obisnuita de vacanta.In ceea ce priveste destinatia preferata pentru astfel de escapade, hotelierii confirma ca se evita zonele turistice cunoscute, mai ales in plin sezon, si ca se prefera hotelurile de oras (Timisoara, Brasov, Oradea, Cluj, Bucuresti, Iasi) sau hotelurile situate intr-un cadru natural bogat. Orasele sunt preferate pentru ca ofera cadrul perfect pentru a se pierde in multime, exista o paleta larga de tipuri de hoteluri sau apartamente inchiriate in regim hotelier. La fel de cautate sunt si hotelurile situate in natura, departe de zonele turistice aglomerate.