Ghetarii lumii se topesc intr-un ritm accelerat. "Este suficienta pentru a acoperi intreaga Irlanda in 3 metri de apa anual"

Echipa condusa de cercetatori de Franta a descoperit ca acestea au pierdut aproximativ 270 de miliarde de tone de gheata pe an in primele doua decenii ale secolului 21.Apa rezultata reprezinta acum aproximativ o cincime din cresterea nivelului Oceanului Planetar, au declarat cercetatorii pentru publicatia Nature."Pe parcursul ultimilor 20 de ani, am observat ca ghetarii au pierdut circa 267 de gigatone anual. Daca luam toata acea apa si o impartim peste insula Irlandei, este suficienta pentru a acoperi intreaga Irlanda in 3 metri de apa anual", a declarat pentru BBC cercetatorul Robert McNabb de la universitatile Ulster si Oslo. "Pierderea totala accelereaza. Creste cu aproximativ 48 de gigatone anual pe deceniu".Inventarul mondial al ghetarilor cuprinde 217.175 de fluxuri de gheata.Unele sunt mai mici decat un teren de fotbal, altele sunt de dimensiunea Marii Britanii. Ce au in comun aproape toate este ca se subtiaza si se retrag intr-un climat schimbator, fie pentru ca se topesc, fie pentru ca s-a schimbat configuratia caderilor de zapada.Echipa de cercetare , condusa de Romain Hugonnet de la Unievrsitatea din Toulouse, a folosit ca sursa primara de informatii imaginile obtinute de satelitul Terra al NASA , lansat in 1999."Acest nou studiu este un progres major avand in vedere ca avem o rezolutie spatiala inalta si, in acelasi timp, ofera si schimbarea temporala pe parcursul a doua decenii bazat direct pe date livrate de satelit, ceea ce este o noutate", a explicat co-autorul Matthias Huss, de la Swiss Federal Institute of Technology.