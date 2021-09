Serialul "Seinfeld" va fi difuzat de Netflix din octombrie

"Larry David şi cu mine suntem extrem de recunoscători Netflix pentru că ne-au dat această şansă. E nevoie de mult curaj să ai încredere în doi idioţi care practic aveau experienţă zero în televiziune când au făcut asta", a glumit Jerry Seinfeld într-o declaraţie. "Ne-am lăsat purtaţi, de val, cred. Nu am realizat că vom face atât de multe. Sper să recuperez, Dumnezeu ştie câte milioane, au fost necesare pentru a face asta. Dar merită toată munca, dacă oamenilor le place. Un proiect nebun”.Netflix a achiziţionat drepturile pentru „Seinfeld” în 2019 într-o acord pe cinci ani cu Sony Pictures Television, care controlează distribuirea serialului NBC.Serialul a fost deţinut de Hulu, până în iunie anul acesta. Din iunie, nu a mai fost disponibil pe nicio platformă online.Cu Seinfeld în rolul său, alături de Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards şi Jason Alexander, "Seinfeld" urmăreşte patru prieteni în New York în timp ce se lamentează de viaţa lor, se luptă cu relaţii romantice şi intră în situaţii axate pe lupte peste locuri de parcare, incapacitatea de a-şi aminti unde au parcat într-o parcare de mall, eşecul de a respecta regulile de comandare a supei, deportarea şi multe altele. Episoadele sunt precedate de secvenţe de stand-up comedy ale lui Seinfeld, pe măsură ce personajul său este şi comediant."Seinfeld" a fost difuzat în nouă sezoane de NBC, premiera fiind în 1989 şi încheindu-se în mai 1998. A fost creat de Seinfeld şi David, care au fost producători executivi alături de Howard West şi George Shapiro. Seria este o producţie West/Shapiro în asociere cu Castle Rock Entertainment.Producţia a câştigat 10 premii Emmy în perioada în care a fost difuzat.