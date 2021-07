Sute de tablouri semnate de pictori romani interbelici scoase la licitatie. Care sunt preturile la care pot fi achizitionate

Tablouri de Corneliu Baba

Lucrarile pot fi licitate online

Pretul de pornire este 100 de euro, in serile de 8 si 13 iulie. Potrivit news.ro, in total vor fi licitate 381 de lucrari de arta, pictura, sculptura si grafica.Cele mai multe dintre ele alcatuiesc o colectie, un patrimoniu de arta transmis prin mostenire, ce iese la vanzare publica pentru prima data.Pretul unitar de 100 de euro, incurajator pentru oricine doreste sa inceapa o colectie de arta, va permite accesul la opere de arta romaneasca realizate de, intre altii, Theodor Aman, Gheorghe Petrascu, Stefan Caltia si Corneliu Baba.Toate vanzarile prin licitatie vor beneficia de certificatul de vanzare si autenticitate Artmark, eliberat in conditiile regulamentului de licitatie, valabil fara limita de timp.Lucrarile de arta pot fi licitate in regim online, prin telefon, sau in sala de licitatii de la Palatul Cesianu-Racovita, in serile de 8 si 13 iulie.Expozitia poate fi vizitata zilnic, in regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racovita, in intervalul orar 10:00 - 20:00.