Turnul Eiffel a implinit 123 de ani

Simbolul orasului Paris, Turnul Eiffel, a implinit sambata 123 de ani. In ciuda venerabilei sale varste este vizitat anual de circa sase milioane de turisti.

Gandit de inginerul Gustave Eiffel, insa realizat de arhitectul Stephen Sauvestre, constructia masoara 324 de metri inaltime (variind cu 15 cm in functie de temperatura) si are o greutate de 7.300 de tone. Impreuna cu fundatia, se ajunge la greutatea de 10.000 de tone.

A fost ridicat in doi ani si nu multi stiu ca s-au folosit aproape 20.000 de module de otel pe care scria "Made in Resita - Romania", dar si otel de la Govasdia, localitatea Ghelar, din Hunedoara. De atunci a devenit, spre surpriza multora, cel mai vizitat loc din lume, unde se plateste bilet, conform Lomography.

Nu intotdeauna turnul, construit pentru Expozitia Mondiala din 1889, a fost adulat. Au existat oameni de arta, care si-au inchinat viata frumosului, care nu au avut deloc cuvinte frumoase la adresa sa. Printre ei se afla si scriitorul Guy de Maupassant , dar si Emil Zola.

Cu toate acestea, turnul a ramas in picioare si dupa 1909, cand ar fi trebuit sa fie demolat, dovedindu-se util in comunicatiile radio transatlantice.

La fiecare 7 ani este revopsit, pentru a nu rugini, investitia fiind de peste 5 de dolari. Sunt necesare circa 50 - 60 de tone de vopsea. Insa merita, din moment ce anual genereaza cate 29 de milioane de dolari.

In ce filme a jucat?

Semn ca nu este una dintre frumsuetile rezervate doar celor cultivati, Turnul Eiffel si-a gasit loc chiar in cinematografie, nu putine fiind filmele in care apare. Conform Examiner, A View to a Kill, din 1985, din seria Bond ii rezerva cateva cadre speciale, la fel si Ziua Independentei sau Superman 2. Pana si in Rush Hour 3, in care joaca Jackie Chan, isi gaseste loc.

Ads