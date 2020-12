Un barbat a jucat la Loto, intr-o singura zi, aceeasi serie de numere de 160 de ori si a castigat. De unde i-a venit inspiratia

Kwame Cross a cumparat, in data de 5 decembrie, nu mai putin de 160 de bilete la o loterie din Virginia in care trebuia sa ghiceasca o serie de patru numere. Barbatul a jucat aceeasi serie pe toate biletele: 7-3-1-4. El a spus ca numerele le-a ales dupa ce le-a vazut la televizor."Am vazut o adresa intr-o emisiune de la televizor, in fundal, si din nu stiu ce motiv mi-a ramas in minte. Am avut o presimtire", a spus Kwame Cross, care a jucat numerele la o benzinarie.Insa acele numere au iesit castigatoare, iar premiul de 5.000 de dolari a fost multiplicat de 160 de ori, asa ca premiul total a fost de 800.000 de dolari.