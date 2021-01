VIDEO/FOTO Imagini incredibile cu sensul giratoriu si tunelurile construite pe fundul Oceanului Atlantic

Foto: Hepta

Reteaua de drumuri va fi utila pentru rezidenti, care vor parcurge de acum drumul dintre capitala Torshavn si Runavik in doar 16 minute, cu o ora mai putin. Tunelul a fost sapat, in unele locuri, si la 187 de metri sub nivelul marii, relateaza Digi 24. Pe data de 17 decembrie a fost facuta o ultima testare a traseului subacvatic, fiind simulata si o interventie de urgenta.Sensul giratoriu din mijlocul retelei va contine lucrari de arta ale artistului feroez Trondur Patursson. Lucrarile includ sculpturi si efecte de lumina. Trondur Patursson a conceput o lucrare inalta de 80 de metri care se afla in centrul sensului giratoriu. Lucrarea va putea fi admirata de soferi in timp ce circula de la o insula la alta, relateaza sursa citata.Cei care utilizeaza tunelurile vor trebui sa plateasca o taxa. Local.fo, un site de stiri din Feroe, anunta ca soferii autoturismelor vor plati 75 de coroane daneze, aproximativ 10 euro, pe un singur sens, insa localnicii isi pot face si abonament, care este mult mai convenabil.Potrivit constructorului, aceste tuneluri reprezinta cea mai mare investitie in infrastructura facuta in Feroe.Un alt tunel subacvatic este in constructie si va conecta insulele Sandoy si Streymoy.Insulele Feroe, care includ 18 insule din Atlanticul de Nord, situate la jumatatea distantei dintre Islanda si Norvegia, constituie o regiune autonoma a Danemarcei, regiune care are o populatie de aproximativ 50.000 de suflete.