VIDEO Toaleta cu flori si caiet de impresii intr-o parcare pe autostrada A10. Oamenii sunt impresionati de curatenie

Oamenii raman impresionati de conditiile si curatenia pe care le intalnesc in toalete.Doamna Rodica este cea care se ingrijeste de parcarile si toaletele de pe tronsonul Aiud-Turda al autostrazii A10 Sebes-Turda.Un exemplu este parcarea din zona localitatii Dumbrava , pe lotul patru al autostrazii. Interiorul este impecabil, aranjamentul floral si curatenia "japoneza" dand o nota occidentala acestei toalete ingrijite zilnic de femeia pentru care locul de munca a devenit pasiune.Toaleta are si un caiet de impresii unde sunt scrise doar lucruri de lauda la adresa celei care este responsabila pentru aceasta oaza de civilizatie: Venim de la Fagaras si mergem la Cluj , iar pe drum l-am rugat pe sotul meu sa opreasca la toaleta cea mai frumoasa si curata, nu din Romania ci din lume. Felicitari din toata inima, voi ne aratati ca se poate si in Romania.Felicitari! Nici in Japonia nu am gasit atat de frumos intretinut. Cea mai frumoasa si ingrijita toaleta din tara.Am oprit in parcarea nr.4, in Dumbrava si am ramas placut surprinsa, adica foarte impresionata de curatenia si aranjamentul din baie. Felicitari doamnei care se ocupa de curatenie."