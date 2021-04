Care sunt vinurile romanesti care au obtinut medalii de aur la Grand International Wine Award Mundus Vini

Premium Special "Best of Show Romania White" a fost acordat vinului din colectie, a Cramai Girboiu, Bacanta Chardonnay Barrique 2015DOC Cotesti, obtinand cel mai mare punctaj din vinurile participante. Vinul de vinoteca mai are doua medalii de aur cucerite la Mundus Vini 2017si Berliner Wein Trophy 2017. "Suntem incantati cat de bine se matureaza vinurile noastre albe la sticla, cat de bine evolueaza in timp, devenind tot mai complexe. Vom continua sa ne perfectionam in aceasta zona", a adaugat Livia Girboiu.Crama Girboiu a mai fost rasplatita la editia din acest an a Mundus Vini cu medalie de AUR pentru Bacanta Merlot Barrique 2016 un vin rosu aflat la inceput de drum cat si cu medalia de argint pentru Bacanta Sarba Barrique 2019, singura Sarba Barrique din Romania realizata printr-o metoda aparte de fermentare si maturare Sur Lie (pe drojdie) in butoaie noi de stejar frantuzesc.