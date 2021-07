Printii William si Harry au inaugurat statuia ce o reprezinta pe printesa Diana, la 60 de ani de la nasterea ei

Evenimentul este prima aparitie a lui William si Harry impreuna de la inmormantarea ducelui de Edinburgh din aprilie 2021.Comandata de frati in 2017, statuia este plasata in gradina reproiectata a Palatului Kensington.La acea vreme, ei au spus ca spera ca acest lucru ii va ajuta pe vizitatorii palatului "sa reflecteze asupra vietii si mostenirii ei".Harry, care locuieste in SUA alaturi de sotia sa, ducesa de Sussex si cei doi copii ai lor, a sosit in Marea Britanie saptamana trecuta pentru a-si finaliza carantina inainte de evenimentul de astazi.Miercuri, a facut o vizita surpriza la ceremonia de decernare a premiilor WellChild pentru copiii bolnavi grav din Marea Britanie.Palatul Kensington a confirmat ca, pe langa fratii regali, membrii familiei apropiate a Dianei vor participa la dezvelirea, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza.Ian Rank-Broadley, care are o lunga experienta in portretizarea Familiei Regale, este autorul sculpturii si a fost prezent printre invitati, relateaza BBC