Copacii, ca oamenii: au memoria experientelor personale

Nu sunt atat de diferiti de oameni, spun cercetatorii biologi despre copaci. Studii recente arata ca, asa cum doi gemeni identici genetic pot reactiona diferit la boli sau alti factori, si copacii, se pare, raspund diferit in fata factorilor de mediu, in baza unei memorii a experientei personale de pana atunci.

In cazul gemenilor, este deja un lucru stiut ca, in functie de experienta distincta, personala, a fiecaruia, actioneaza si reactioneaza de-a lungul vietii (spre exemplu, unul poate face cancer, dar celalalt nu). Cel mai recent studiu al unei echipe de la UTSC - Universitatea din Toronto Scarborough arata ca "efectul de cresa", despre care s-a mai discutat in cazul copacilor, este cat de poate de real.

Teoria spune ca plantele sau copacii, chiar si cand sunt genetic identice sau identici, cresc diferit si raspund diferit la variati factori de stres, in functie de locul unde s-au nascut. Biologii canadieni au demonstrat acest lucru, fiind ei insisi surprinsi de descoperiri. Astfel, la nivel molecular, spun ei, copacii au "memorie", iar experientele personale directe le influenteaza modul de reactiune in fata mediului si factorilor acestuia.

Copacii analizati in studiu au fost plopi din doua regiuni diferite din Canada. Din ei au fost recoltate celulele necesare pentru a fi recrescuti in conditii climatice identice celor originale, dar in Toronto. In functie de locul de unde proveneau, plopii au reactionat diferit in conditii de seceta, spre exemplu, lucru care i-a uimit pe biologii care se asteptau ca reactia la seceta sa fie identica la toate exemplarele.

Diferenta a aparut la nivel genetic, spun cercetatorii: plopii proveniti din regiunea Alberta au folosit, ca raspuns in fata secetei, un set diferit de gene decat cel utilizat de plopii originari din zona Saskatchewan. Descoperirea acestui tip de memorie la copaci (plante, prin extrapolare) - memoria experientelor anterioare - poate ajuta biologii sa inteleaga supravietuirea plantelor in cazul schimbarilor climatice sau in fata atacurilor daunatorilor si bolilor.

