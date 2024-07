Memoria ne lasa cand ne simtim prea bine - studiu

Pe masura ce ne simtim mai bine, memoria isi pierde (temporar) din abilitatea de a retine informatii, arata un nou studiu.

Acesta este motivul pentru care atunci cand ne aflam la o petrecere, unde ne simtim bine, uitam numele celor care ne-au fost prezentati sau un numar de telefon pe care incercam din greu sa il retinem, relateaza The Daily Mail.

Cercetatorii de la Universitatea Missouri au aratat ca o stare pozitiva are un impact negativ asupra capacitatii de stocare a informatiilor. In cadrul studiului, voluntarii au fost pusi sa urmareasca niste filmulete, ori comedii, ori materiale in care erau invatati sa puna parchet.

Dupa ce au vizionat filmuletele, ambele grupuri de voluntari au fost puse sa completeze un test de memorie. Prin niste casti li s-au dictat in urechi cateva numere, cu viteza de patru numere pe secunda. Cand "transmisiunea" a luat sfarsit, voluntarii au fost pusi sa noteze ultimele sase numere, in ordine.

S-a observat ca cei care erau in toane bune, dupa ce urmarisera comediile, s-au descurcat vizibil mai prost decat ceilalti. In schimb, s-a observat ca desi capacitatea de stocare a informatiilor scade atunci cand suntem in toane bune, creste creativitatea care ne ajuta sa rezolvam situatiile dificile.

