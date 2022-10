Nascut stangaci: binecuvantat sau condamnat?

Aproximativ 10% din populatia lumii e stangace. Din acest cerc exclusivist fac parte oameni ca Barack Obama sau Bill Gates, asa ca nu e de mirare de ce cercetatorii a caror mana dominanta e dreapta au facut atatea studii, pentru a vedea ce-i face unici pe stangaci.

Avantaje

Se poate spune ca, de-a lungul vremii, stangacii au condus lumea, relateaza TopTenz. Pe langa Obama, liderul SUA, si cea mai bogata femeie din lume, Oprah Winfrey, e tot o stangace. La fel era si Leonardo Da Vinci, una dintre cele mai stralucite minti.

Un studiu din 2006, realizat in Australia, a aratat si de ce se intampla asta. Stangacii pur si simplu gandesc mai repede, reactionand mai rapid la stimuli. Experimentele pe sute de subiecti au aratat ca, in medie, sunt mai rapizi cu 43 de milisecunde. Nu pare mult, insa e acel detaliu care in situatii de criza poate face diferenta. In plus, tot stangacii sunt mai buni la perceperea detaliior.

Asa cum poate banuiai, stangacii castiga si mai mult, in medie cu 10 - 15%, daca au si studii superioare. Iar creierul lor e diferit de cel al persoanelor ce au mana dreapta dominanta. In cazul celor din urma, partea creierului care raspunde limbaj se afla in emisfera stanga. In cazul stangacilor, insa, intreg creierul are centri ce raspund de limbaj, asa ca, in cazul unui accident, cand o parte din creier este afectata, stangacii au mai multe sanse sa poata comunica in continuare, chiar daca o parte din creier a fost afectata.

Si abilitatea lor de a desena este superioara, acestia fiind mai creativi din acest punct de vedere. Pentru cei mai multi dintre ei e natural sa deseneze cu talent, fapt confirmat tot de stiinta.

Dezavantaje

Exista insa si reversul medaliei. Studiile au aratat ca mai multi stangaci sunt implicati in accidente, iar cauza e faptul ca creierul nu exceleaza la procesarea informatiilor ce tin de orientarea in spatiu. Astfel, riscul ca un stangaci sa fie implicat intr-un accident de masina e cu 135% mai mare.

Totusi, per total, statisticile arata ca speranta de viata nu e afectata. Ceea ce inseamna ca, de cele mai multe ori, scapa cu viata din situatii potential tragice.

Insa tot crudele statistici arata ca stangacii sunt mai predispusi unor boli precum schizofrenia, alcoolismul, dislexia, colitele ulcerative sau Boala Crohn. Alte studii au aratat si ca incidenta cancerului mamar este mai mare, fara a se cunoaste insa cauza. S-a observat ca stangacii sunt mai bolnavi, in general, decat ceilalti.

Un studiu realizat in 2011, care a presupus ca subiectilor, stangaci si dreptaci, sa li se puna spre vizionare filmul Tacerea Mieilor, a aratat ca stangacii resimt frica mult mai intens, in cazul lor sentimentul durand si mai mult. Tot in cazul lor este si mai probabil stresul post-traumatic, care de obicei ii afecteaza pe cei intorsi de pe front, din regiunile de conflict.

Si cum frica hraneste furia, nu e de mirare ca tot stangacii au mai dese astfel de episoade. Se presupune ca de vina ar fi faptul ca cele doua emisfere cerebrale sunt interconectate mai strans decat in cazul dreptacilor, ceea ce duce si la schimbari de dispozitie dese si foarte bruste. In plus, studiile au aratat ca de aceea si tentativele de sinucidere sunt mai dese in cazul lor.

Exista cercetari care arata ca a fi stangaci afecteaza si felul in care este perceputa matematica. Pur si simplu aceasta este mai greu de inteles inca de la inceput. Un astfel de studiu, realizat in Finlanda, pe 8.000 de copii de circa 9 ani a aratat ca stangacii erau cu 30% mai predispusi sa aiba probleme la aceasta materie decat colegii lor. Vestea buna e ca stau oricum mai bine la matematica decat colegii lor ambidextri, pentru care matematica e imposibila in proportie de 90%.

Tot printre stangaci se intalnesc si cei mai multi oameni afectati de ADHD, dar si de dizabilitati mentale. Un studiu realizat in urma cu doi ani, pe subiecti din Marea Britanie, SUA si Australia, a aratat ca a te naste stangaci este, din punct de vedere cognitiv, ca si cum ai fi venit pe lume prematur.

