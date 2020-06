Parul poate reveni, singur, la culoarea naturala, dupa incaruntire. Iata in ce conditii - studiu

Ziare.

Un nou studiu arata insa ca, cel putin in ceea ce priveste culoarea parului, procesul poate fi reversibil. In cadrul cercetarii citate de IFL Science , au fost anlizate fire de par de la 14 persoane de diferite etnii.S-a observat nu numai prezenta firelor de par colorate natural spre varf si devenind gri sau chiar albe catre radacina, ceea ce indica incaruntirea, dar si a unora carunte, dar carora le revenea culoarea, inspre radacina. Practic, revenea culoarea naturala a parului.Subiectii au fost supusi mai multor intrebari si a devenit clara legatura dintre stres si culoarea parului sau incaruntirea acestuia. Subiectii au numit episoadele stresante din ultimele 12 luni. Cum, in medie, parul creste cu circa un centimetru pe luna, oamenii de stiinta au regasit clar, pe firul de par, episodul stresant.De exemplu, parul unei femei de 30 de ani, o asiatica, incaruntise brusc pe o portiune de doi centimetri in momentul in care se separase de sotul ei, revenindu-si ulterior. Era vorba despre cele mai stresante doua luni din viata sa, dupa cum a declarat ea.Iar in cazul unui barbat care incaruntea nu a fost nevoie decat de doua saptamani de vacanta, dupa o perioada stresanta, pentru ca parul sa inceapa sa revina la culoarea de dinainte. Atat de repede a avut loc aceasta schimbare, atat de rapid s-a vazut starea (mai) buna oglindita pe par.Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca schimbari simple, care sa ne imbunatateasca viata, cum ar fi o dieta sanatoasa si miscarea, se reflecta inclusiv asupra culorii parului.Oamenii de stiinta noteaza insa ca studiul de fata nu inseamna ca doua saptamani de concediu ne vor aduce inapoi culoarea naturala a parului, ci e o dovada a faptului ca incaruntirea poate fi, intr-o mai mica sau mai mare masura, un proces reversibil.A.P.