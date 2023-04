Top cele mai apreciate beneficii pe care magazinele le oferă clienților lor

Firmele specializate în vânzarea de produse și servicii utilizează diferite metode de marketing pentru creșterea numărului de comenzi și recompensarea clienților fideli. Îți prezentăm în continuare cele mai importante beneficii pe care magazinele le oferă clienților, ca să alegi cele mai avantajoase oportunități de shopping.

Puncte de fidelitate

Punctele de fidelitate (denumite și puncte de recompensă) sunt oferite sub forma unui bonus clienților. Fiecare produs al firmei respective are afișat sub preț echivalentul valorii sale în puncte de fidelitate. După fiecare achiziție de produse, un client primește punctele în aplicație, în funcție de valoarea comenzii respective. Acest sistem de recompensare a clienților fideli reprezintă o metodă eficientă de economisire, pentru că oferă posibilitatea achiziționării unor produse și servicii la prețuri mai mici sau chiar gratuit, prin utilizarea punctelor de fidelitate.

Oferte promoționale și perioade de reduceri

Alte beneficii apreciate de clienții magazinelor sunt perioadele de reduceri, cu oferte promoționale la sute de produse și servicii. Cele mai cunoscute beneficii din această categorie sunt campaniile Black Friday și reducerile de Sărbători. Amatorii de shopping au la dispoziție în magazine fizice sau online (marketplace-uri, site-uri de magazine online ș.a.) discounturi atractive la produse de sezon sau reduceri la lichidările de stocuri de la finalul sezonului. Pentru a se detașa de concurență și a atrage noi clienți, magazinele online promovează oferte avantajoase, iar perioadele de discounturi sunt așteptate cu interes de clienți.

Ads

Plata în rate prin carduri de cumpărături

Cardurile de cumpărături reprezintă cel mai apreciat beneficiu pentru clienții magazinelor fizice și pentru cei care preferă să facă shopping online. Dintre acestea, CardAvantaj este primul card de credit în lei cu utilizare națională și internațională, pentru cumpărături cu plata în rate fără dobândă*, plus bonus pentru fiecare tranzacție efectuată. Acest card de cumpărături este disponibil sub formă de card contactless, card virtual, poate fi utilizat prin aplicația mobilă AVANTAJ2go și poate fi folosit la comercianți din România și din străinătate.

Prin cardul de cumpărături CardAvantaj pot fi achiziționate produse și servicii diverse, la Flanco de exemplu poți cumpăra în rate fără dobândă* sute de articole electronice și electrocasnice. Lista magazinelor partenere din rețeaua CardAvantaj cuprinde cei mai importanți retaileri de IT&C, materiale de construcții, mobilă, supermarketuri, îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii de sănătate, educație, turism, activități recreaționale & hobby, saloane de frumusețe, service auto, Horeca, servicii financiar-bancare ș.a.

Ads

Ia în considerare aceste beneficii și cumpără inteligent, atât din magazine fizice, cât și la shopping online. Astfel vei plăti mai puțin pentru articolele preferate și vei gestiona mai eficient bugetul personal.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 512,57 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 38,94%, fiind calculată pentru suma menţionată mai sus retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (România) S.A. şi rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6.307,27 lei incluzând dobânda, comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 49 lei şi costul de utilizare a mijlocului de plată în valoare de 107,69 lei.

Ads