În marile orașe ale Chinei, vitrinele magazinelor sunt decorate în alb, albastru și roșu, iar steagurile rusești flutură alături de cele chinezești. La intrare, păpuși tradiționale Matrioșka îi întâmpină pe clienți, în timp ce rafturile sunt încărcate cu dulciuri, miere și băuturi alcoolice din Rusia.

Acest peisaj, devenit din ce în ce mai obișnuit, reflectă creșterea exponențială a cererii pentru produse fabricate în Rusia, într-un context economic dominat de sancțiunile impuse Moscovei.

În ultimii ani, China a devenit principalul partener comercial al Rusiei, furnizând o piață vitală pentru exporturile sale. Pe lângă petrol și gaze, alimentele rusești, cum ar fi biscuiții, ciocolata și laptele praf, au cunoscut o ascensiune spectaculoasă în rândul consumatorilor chinezi. Mii de magazine specializate în produse rusești au fost deschise în toată țara, iar fenomenul continuă să se extindă.

Întreprinzătorii chinezi au reacționat rapid la această tendință, iar începând din 2022, peste 2.500 de companii au fost înregistrate pentru comerțul cu produse rusești, majoritatea în provincia Heilongjiang, aflată la granița cu Rusia. Aceste afaceri nu doar că au rezistat, dar s-au extins rapid și în alte regiuni, devenind un fenomen economic de amploare.

Totuși, succesul acestor magazine nu a venit fără controverse. Investigațiile media au descoperit cazuri în care produse prezentate drept „Fabricat în Rusia” erau de fapt fabricate în China. Această descoperire a dus la măsuri stricte din partea autorităților, care au început să reglementeze etichetarea și promovarea acestor bunuri.

I’ve seen the Stalin wine range at a “China Russia” store in Wuhan, but the Putin poster is new to me.

An eye catching Chinese retail chain, which has grown since Russia’s Ukraine invasion.

This store in Suzhou pic.twitter.com/HFBLwYc6Id