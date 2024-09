Un brand german de lux, prezent în 50 de țări, intră în România. "Am văzut întotdeauna potențialul pieței românești, nu am vrut să ratăm ocazia"

Bogner, marca germană de lux de articole sportive, va debuta pe piața din România din această toamnă. Compania care îl va opera în franciză a făcut o investiție de 500.000 de euro, spunând că piața românească prezintă un potențial ridicat, anunță miercuri, 25 septembrie, consultantul imobiliar care a intermediat tranzacția.

Magazinul Bogner are deschiderea planificată pentru 1 noiembrie. Spațiul comercial va fi amplasat în galeria The Grand Avenue, la parterul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, și va avea o suprafață de 131 de metri pătrați. Magazinul din București este operat în franciză de Iceland România, deținută de Iceland Bulgaria, companie care reprezintă oficial Bogner în Bulgaria, unde operează 3 magazine monomarcă, transmite Cushman&Wakefield Echinox, care a intermediat tranzacția, într-un comunicat remis Ziare.com.

„Segmentul de lux din România a avut o evoluție impresionantă în ultimii ani având în vedere rezultatele raportate de brandurile prezente pe piața locală. (...) Magazinele fizice rămân cruciale pentru brandurile de lux, având în vedere că experiența clienților este un element foarte important. De asemenea, locația este extrem de importantă, iar JW Marriott Bucharest Grand Hotel, una dintre destinațiile de comerț de lux din oraș, este locul ideal pentru o astfel de afacere”, a comentat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency la consultantul imobiliar.

Operatorul francizei a spus că potențialul pieței din România este unul bun pentru o marcă de lux.

Ads

"Am văzut întotdeauna potențialul pieței românești. Ne gândim să deschidem un magazin Bogner în România încă de dinainte de pandemie. Acum că ne-am întors la o oarecare normalitate, nu am vrut să ratăm ocazia de a aduce un magazin monobrand Bogner în România. România se dezvoltă considerabil din punct de vedere al venitului disponibil, al PIB-ul și al calității vieții în general, depășind majoritatea vecinilor săi din Balcani. Acest lucru este rezultatul eforturilor românilor și al dorinței acestora de dezvoltare, indicând potențialul țării. Am văzut încă de la început dinamismul românilor și ne-a fost foarte clar că acest lucru se aliniază perfect cu valorile Bogner de a oferi produse de lux funcționale și confortabile", a spus Dimitar Tsikandelov, Business Development Manager Iceland Bulgaria și Head of Iceland România, citat în comunicat.

Ads