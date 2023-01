Cine e ultima jucătoare calificată în optimi la Australian Open. Performanța carierei, la 30 de ani

Ziua de sâmbătă de la Australian Open s-a încheiat cu meciul din turul trei al competiției feminine dintre poloneza Magda Linette și rusoaica Ekaterina Alexandrova, cap de serie 19.

Magda Linette (45 WTA) a produs surpriza, eliminând-o pe Alexandrova (18 WTA) cu 6-3, 6-4, devenind astfel a doua poloneză, după Iga Swiatek, calificată în optimi la AO 2023.

Pentru Magda Linette, în vârstă de 30 de ani, calificarea în turul patru (optimi) la un Grand Slam reprezintă cea mai bună performanță de până acum a carierei.

"That is a huge result for the world No.45!" Magda Linette takes down another seed on the way to her maiden fourth round grand slam appearance.