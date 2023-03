Primele fotografii cu băiețelul pe care Magda Pălimariu îl are cu președintele Camerei de Comerț din Norvegia FOTO

Magda Pălimariu (43 ani) a lăsat știrile Pro Tv din România și s-a mutat în Norvegia, acolo unde a devenit mamă în luna august.

Fosta prezentatoare a știrilor meteo s-a căsătorit acum aproape doi ani cu Ionuț Eriksen președintele Camerei de Comerț din Norvegia, cei doi fiind părinții unui băiețel.

Magda a fost destul de reținută în a prezenta detalii despre noua ei viață, dar acum l-a prezentat pe micuțul Aksel, care a împlinit șapte luni.

"Dragălașul ăsta mic a împlinit azi 7 luni. Nu îmi vine să cred ce repede crește, nu îmi vine să cred că deja silabisește și chiar rostește cuvinte scurte, vrea sa stea singurel in picioare, deși nu are echilibrul necesar sa stea fără ajutor (el crede insa ca poate sa facă orice singurel); este fericirea mea suprema când ma trezesc dimineața și primul lucru pe care îl face, este sa imi zâmbească cât poate de tare.i place muzica, ma urmărește atent când îi cant, ba chiar încearcă sa și danseze și câte și mai câte as putea sa scriu despre minunea asta de copilaș drăgălaș.🥰 Aksel, ești minunea și împlinirea vieții mele, te iubesc infinit și sunt tare mândra de tine, ca deja ești foarte, foarte ambițios și năzdrăvan!🙈 Multumesc Doamne!!!🙏🏼♥️ M-ai binecuvântat cu o minunăție de baiat!!", scris fosta prezentatoare a rubricii meteo de la pro TV.

Magda Pălimariu a trecut printr-un divorț dureros, dar în cele din urmă și-a găsit fericirea în Norvegia.

