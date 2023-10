Și-a luat copilul și s-a întors în țară. Vedeta Pro TV care își lasă soțul în străinătate

Magda Palimariu, fosta prezentatoare a știrilor meteo de la Pro TV, a decis să se întoarcă în țară, după aproape doi ani petrecuți în Norvegia, alături de soțul ei.

"Nu aș putea spune că m-am stabilit acolo, așa cum vă povesteam și în interviul trecut. Am născut acolo, am petrecut primele luni din viața lui Aksel acolo, dar acum, de exemplu, sunt în România. Având în vedere că mai am un an de stat acasă cu Aksel, până revin la muncă, prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite, așa cum a fost și înainte să vină Aksel pe lume. Pe măsură ce anii vor trece, rămâne de văzut ce este mai potrivit și benefic pentru Aksel", a spus ea pentru viva.ro.

Magda intenționează să se întoarcă cât de curând în televiziune. "Bineînțeles că îmi lipsește, face parte din mine, din viața mea. Dar esențial este, așa cum am spus și mai sus, să îmi petrec cât mai mult timp alături de copilașul meu. După ce se va încheia această perioadă – de care beneficiază toate mamele – mă voi reîntoarce la muncă", a mai spus ea.

Locul Magdei Pălimariu la pupitrul știlor meteo de la Pro TV a fost luat de Iulia Pîrlea.

Ads