A câștigat aurul olimpic pentru România și recunoaște: ”Multă lume o sfătuia să facă avort”

Magdalena Rusu (25 de ani), campioană olimpică la Paris în barca de 8+1 a României din competiția de canotaj, a făcut o serie de dezvăluiri referitoare la viața privată.

Invitată la emisiunea „La feminin” de pe Gsp.ro, sportiva a oferit un interviu emoționant în care a vorbit despre copilăria și viața la țară, dar și despre sacrificiile părinților, în special ale mamei sale.

”Eu m-am născut când ea avea 40 de ani și pe timpul acela nu exista așa de multă tehnologie, atât de multe informații cu privire la mame. Și se gândea că va fi o sarcină cu risc și probabil va muri la naștere.

Multă lume o sfătuia să facă avort că este bătrână! Iar ea nu s-a gândit la așa ceva. Ea a zis că decât să moară copilul, mai bine să moară ea la naștere și eu să trăiesc! Și îmi zice și acum că uite că am trăit amândouă”, a spus Magdalena Rusu, conform sursei citate.

Canotoarea și-a adus aminte și de întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, care i-a primit la Cotroceni pe medaliații olimpici de la Paris, în frunte cu David Popovici.

”A fost foarte frumos. Mi-a plăcut. Am fost cu mama mea. I-a plăcut și ei. Ei mai mult pentru că la cei 65 de ani nu se aștepta niciodată să ajungă la Cotroceni, în fața domnului președinte. Și a fost impresionată, emoționată, după cum s-a văzut. Și eu m-am simțit foarte mândră. Pentru că ea m-a sprijinit cel mai mult de când am venit, până am ajuns eu să fiu destul de mare încât să o ajut eu pe ea. Ea a fost sprijinul meu financiar și mă bucur că pot să-i ofer această mândrie”, a precizat Magdalena Rusu.

