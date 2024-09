Doliu în lumea filmului. Actrița a jucat în ”Harry Potter” și a luat două Oscaruri

Actriţa britanică Maggie Smith, premiată pentru roluri în piese de Shakespeare şi recompensată de două ori cu Oscar, şi care, mai recent, a apărut în seria de filme ''Harry Potter'', a murit la vârsta de 89 de ani, a anunţat vineri BBC, preluat de Reuters.

Maggie Smith, unul din puţinii artişti din lume care au fost recompensaţi cu cele trei trofee prestigioase din universul actoriei - Oscar (de două ori), Emmy (de patru ori) şi Tony -, şi-a început cariera îndelungată în teatru în anii 1950.

Pentru mulţi dintre fanii ei mai tineri, ea era cunoscută graţie rolului profesoarei McGonagall, pe care l-a interpretat în toate cele şapte filme din seria cinematografică ''Harry Potter'', precum şi pentru cel al contesei Violet Crawley din serialul de televiziune "Downton Abbey" şi din lungmetrajele inspirate din această producţie TV, un rol care părea perfect pentru actriţa britanică, renumită pentru replicile ei dezaprobatoare şi glumele sale maliţioase.

Maggie Smith primit prima nominalizare la Oscar pentru rolul Desdemona, interpretat alături de Laurence Olivier, în filmul ''Othello'' (1965), după care a câştigat un Oscar pentru rolul unei învăţătoare din Edinburgh în filmul din 1969 ''The Prime of Miss Jean Brodie''.

A câştigat al doilea premiu Oscar pentru rolul secundar din comedia din ''California Suite'' (1978), o interpretare care l-a făcut pe colegul ei de distribuţie Michael Caine să spună că ''Maggie nu doar că a furat filmul, ci a comis furt calificat''.

Pe lista rolurilor ei memorabile se mai numără: Lady Bracknell, din piesa lui Oscar Wilde ''The Importance of Being Earnest'', jucată în West End, o femeie ursuză de 92 de ani care se luptă cu senilitatea în piesa lui Edward Albee ''Three Tall Women'', precum şi rolul din comedia neagră ''Gosford Park'' din 2001.

În 1990, Maggie Smith a fost recompensată de regina Elisabeta a II-a cu titlul de Dame, echivalentul feminin al titlului de Sir.

