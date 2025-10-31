Unul dintre cei mai bogați maghiari plănuiește să construiască un parc rezidențial în România. Unde va fi amplasat complexul cu aproximativ 900 de unități

Unul dintre cei mai bogați maghiari plănuiește să construiască un parc rezidențial în România. Unde va fi amplasat complexul cu aproximativ 900 de unități
Gábor Futó, unul dintre cei mai bogați maghiari FOTO X/@CutMyTaxUK

Compania de dezvoltare imobiliară Cordia, deținută de unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri maghiari, Péter Futó și fiul său, Gábor Futó, a semnat un contract de cumpărare pentru un teren în cartierul Pipera.

Zona a fost deținută anterior de George Becali, un cunoscut om de afaceri și finanțator al echipei de fotbal FCSB. Terenul va găzdui cel mai mare proiect de dezvoltare al Cordia din România de până acum, relatează profit.ro, citând surse interne.

Compania Cordia Pipera Development a fost creată de grupul de companii maghiare special pentru acest proiect și a semnat deja un acord preliminar privind achiziționarea unui teren de peste 6 hectare în zona Pipera-Voluntari, în apropierea Școlii Americane.

Această achiziție va permite Cordia să dezvolte un parc rezidențial de aproximativ 900 de unități în mai multe faze. Reprezentanții locali ai Cordia au indicat în repetate rânduri că peste 2.000 de apartamente sunt în curs de dezvoltare în București, dar nu au reușit să obțină autorizații de construire.

Proiectul Pipera este primul pas către extinderea în afara Bucureștiului. În același timp, Cordia a semnat și un contract de achiziție în iulie 2025 pentru achiziționarea unui teren de dezvoltare în București.

Dezvoltatorul imobiliar maghiar pregătește în prezent 1.487 de apartamente și este în proces de achiziționare a terenurilor pentru alte 1.178 de apartamente.

Gábor Futó (49 de ani) este clasat pe locul 15 printre cei mai bogați maghiari în topul Forbes 2025, cu o avere estimată la 530 de milioane de euro.

În ediția din 2024 a celor mai bogați 100 de maghiari, el a fost clasat pe locul 14, cu 314 milioane de euro.

Grupul Futureal a dezvoltat până în prezent peste 240 de proiecte imobiliare în valoare de 6 miliarde de euro în Ungaria, România și Polonia și este prezent și în Germania, Spania și Regatul Unit.

Familia Futó face parte din numărul tot mai mare de investitori maghiari care au intrat pe piața imobiliară din România.

