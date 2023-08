Cum arată bătălia pentru un șezlong la un resort de cinci stele: "Mi-au dat lacrimile, a fost groaznic" VIDEO

Atunci când plătești aproximativ 2500 de euro pentru o vacanță la un resort de cinci stele, ai speranță că totul va merge ca pe roate.

Se întâmplă însă de multe ori ca realitatea să fie cu totul diferită. Britanicii care au luat cu asalt stațiunile spaniole precum Benidorm se confruntă zilnic cu o situație jenantă.

Astfel, la ora 10.00 dimineața, când la Magic Aqua Rock Gardens se deschide zona de piscine și tobogane acvatice, începe o bătălie dură pentru a prinde un șezlong. Oamenii aleargă ca disperații și aruncă prosoapele pe șezlonguri pentru a prinde un loc.

Cayleigh Tuffs, care e în vacanță cu soțul ei și fiica lor de 8 ani, a povestit coșmarul prin care trece, povestea ei fiind relatată de Daily Mail.

"În prima zi am ajuns după-masă, așa că nu am avut nicio șansă să prindem un șezlong, am stat sub un tobogan, să ne protejăm de soare. A doua zi dimineața, am văzut cum lumea aleargă ca un roi de albine, disperată, aruncând prosoape în stânga și dreapta. Mi-au dat lacrimile, a fost groaznic. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o să plâng din startul vacanței".

Situația e similară și în alte stațiuni.

Oamenii fugind ca disperații să pună un prosop pe șezlong

La Costa del Sol, turiștii dau năvală tot pentru un loc la piscină