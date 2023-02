Filmul care a intrat direct pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul "Magic Mike's Last Dance", cel de-al treilea capitol din seria cu Channing Tatum, a debutat la box office în weekendul marcat de Super Bowl, generând o suma de 8,2 milioane de dolari din doar 1.500 de cinematografe din America de Nord.

Totuși, este cel mai slab debut de până acum din franciză, după "Magic Mike" din 2012 (care a generat venituri de 39 de milioane de dolari în primul weekend) şi "Magic Mike XXL" din 2015 (care a strâns 12,8 milioane de dolari). Primele două filme au fost succese comerciale uriaşe, încasând 167 de milioane de dolari, respectiv 117 de milioane de dolari, anunţă Variety.

Cel de-al treilea film cu Channing Tatum nu urma să ruleze în cinematografe. Producţia Warner Bros, care a fost regizată de Steven Soderbergh şi în care joacă Salma Hayek Pinault, a fost comandată pentru HBO Max.

"Last Dance" a adăugat 10,4 milioane de dolari la box office-ul internaţional, la nivel global ajungând la 18,6 milioane de dolari.

"Avatar: The Way of Water" a coborât pe doi, în al nouălea weekend de la premieră, generând venituri de 6,8 milioane de dolari.

"Magic Mike’s Last Dance" şi "Titanic", pe care Paramount le-a relansat în cinematografe în onoarea împlinirii a 25 de ani de la premiera dramei romantice, au fost programate pentru Ziua Îndrăgostiţilor de marţi.

"Titanic" a ajuns pe locul trei cu 6,4 milioane de dolari din 2.464 de cinematografe.

Comedia Paramount "80 for Brady" a scăzut cu 53% pentru a adăuga 6 milioane de dolari din 3.939 de locaţii. Filmul, cu Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno şi Sally Field ca cele mai bune prietene a căror obsesie pentru Tom Brady le aduce la Super Bowl, a câştigat până în prezent 24,9 milioane de dolari. Este un rezultat destul de bun pentru filmul cu un buget de 28 de milioane de dolari.

Titlurile de la Universal Pictures, "Puss in Boots: The Last Wish" şi "Knock at the Cabin", sunt la egalitate pe locul cinci, fiecare film aducând 5,5 milioane de dolari. Continuarea "Puss in Boots", aflată acum în cel de-al optulea weekend de la premieră, a generat până în prezent 158 ​​de milioane de dolari. Thrillerul psihologic al lui M. Night Shyamalan "Knock at the Cabin" a câştigat 23,4 milioane de dolari în cele două săptămâni petrecute în cinematografe.

Topul este completat de "A Man Called Otto" (2,6 milioane de dolari), "Missing" (2,6 milioane de dolari), "M3GAN" (2,3 milioane de dolari) şi "Plane" (1,1 milioane de dolari).

