Luptă teribilă între magicienii din România. Magicianul Robert Tudor, amenințat de un rival pentru a anula un spectacol VIDEO

Celebru după aparițiile la Antena 1, Robert Tudor a răbufnit pe Facebook după ce a fost amenințat de un alt magician.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum a fost sunat de un rival și a fost forțat să-și anuleze spectacolul din Timișoara.

"În urmă cu o săptămână am dat drumul unui spectacol de magie în țară. Imediat ce am pus data în Timișioara, am fost sunat de un magician și mi-a spus să anulez că nu i se mai vând biletele....

Dacă e tot atât de mare de încearcă să anuleze acest spectacol?De ce nu mă lasă să-mi fac spectacolul? De ce nu mai el vrea să fie acolo? Oameni buni, spuneti-mi dacă e corect ce se întâmplă...Este rău ceea ce se întâmplă. Mi-a spus dacă nu anulez, o să avem război. Spuneți-mi dacă este cinsit ceea ce se întâmplă", a spus Robert Tudor pe Facebook.

