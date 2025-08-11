Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”

Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o situație neplăcută recent, dar a ales să facă haz de necaz de ea. În urmă cu aproximativ o zi, el a fost surprins de radar circulând cu viteză excesivă pe autostradă și a fost oprit de polițiști.

După ce a apăsat prea tare pedala de accelerație, Robert Tudor a rămas fără permis și a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.800 de lei, informație pe care chiar el a făcut-o publică într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Filmarea a devenit rapid virală, strângând mii de reacții și sute de comentarii: „Mi-a dispărut permisul… La 181 km/h, cât de sigur e aparatul acela, pot face contestație?”, a scris magicianul pe Facebook.

Reacțiile fanilor au fost împărțite. Unii au apreciat modul amuzant în care a abordat situația și sinceritatea sa, în timp ce alții l-au criticat pentru comportamentul riscant în trafic. „Cine crede că economisește timp mergând cu viteză, se înșală. Cât timp ai pierdut la oprire? Cât te-a costat toată povestea? Dacă mergeai cu 130 km/h, ajungeai de mult”, a comentat un internauț, în timp ce alții au remarcat: „Felicitări pentru atitudine! Alții ar fi reacționat agresiv”, sau „Acum Poliția a făcut magie cu tine”.

Ads

Robert Tudor a răspuns celor care l-au criticat, spunând: „Prea răi sunteți aici pe Facebook. Am postat filmulețul și nu vreau să educ pe nimeni, doar vă arăt ce se poate întâmpla dacă mergi cu viteză. Nu fentez legea, așa cum e ea, eu o respect, la fel cum respect și oamenii. Putea să îl ia și pe un an, cum spun niște deștepți pe aici, acceptam. Îmi asum tot ce am făcut și, la fel cum am spus în video, prostia se plătește.” Totodată, el a precizat că amenda poate fi redusă la jumătate dacă o achită în 24 de ore.

La o zi după incident, Robert Tudor a împărtășit pe Facebook o poezie compusă de ascultătorul său Andrei Popa:

„Ați văzut, nu m-am ascuns,

Direct și cinstit v-am spus,

Am călcat «extra» pedala

Bine că nu fac iar școala…

Nu mă scuz, nici nu contest,

Asta e, stau și aștept,

Și după ce-l recuperez,

O să mă mai…temperez.

Până atunci, numai de bine,

Ads

Voi să NU faceți ca mine,

În rest… hai mai buni să fim

Că de greșit, toți greșim.

P.S. Am trucuri elaborate

Dar permisul, din păcate,

În această manieră,

Va sta… tot la rutieră.

Empatici sau cârcotași,

«Aia e» sau «Bă, ne lași»,

Voi toți, fete și băieți,

O zi magică s-aveți.”

Ads