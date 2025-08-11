Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 11 August 2025, ora 12:59
1726 citiri
Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto FOTO: Instagram/ Magicianul Robert Tudor

Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o situație neplăcută recent, dar a ales să facă haz de necaz de ea. În urmă cu aproximativ o zi, el a fost surprins de radar circulând cu viteză excesivă pe autostradă și a fost oprit de polițiști.

După ce a apăsat prea tare pedala de accelerație, Robert Tudor a rămas fără permis și a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.800 de lei, informație pe care chiar el a făcut-o publică într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Filmarea a devenit rapid virală, strângând mii de reacții și sute de comentarii: „Mi-a dispărut permisul… La 181 km/h, cât de sigur e aparatul acela, pot face contestație?”, a scris magicianul pe Facebook.

Reacțiile fanilor au fost împărțite. Unii au apreciat modul amuzant în care a abordat situația și sinceritatea sa, în timp ce alții l-au criticat pentru comportamentul riscant în trafic. „Cine crede că economisește timp mergând cu viteză, se înșală. Cât timp ai pierdut la oprire? Cât te-a costat toată povestea? Dacă mergeai cu 130 km/h, ajungeai de mult”, a comentat un internauț, în timp ce alții au remarcat: „Felicitări pentru atitudine! Alții ar fi reacționat agresiv”, sau „Acum Poliția a făcut magie cu tine”.

Robert Tudor a răspuns celor care l-au criticat, spunând: „Prea răi sunteți aici pe Facebook. Am postat filmulețul și nu vreau să educ pe nimeni, doar vă arăt ce se poate întâmpla dacă mergi cu viteză. Nu fentez legea, așa cum e ea, eu o respect, la fel cum respect și oamenii. Putea să îl ia și pe un an, cum spun niște deștepți pe aici, acceptam. Îmi asum tot ce am făcut și, la fel cum am spus în video, prostia se plătește.” Totodată, el a precizat că amenda poate fi redusă la jumătate dacă o achită în 24 de ore.

La o zi după incident, Robert Tudor a împărtășit pe Facebook o poezie compusă de ascultătorul său Andrei Popa:

„Ați văzut, nu m-am ascuns,

Direct și cinstit v-am spus,

Am călcat «extra» pedala

Bine că nu fac iar școala…

Nu mă scuz, nici nu contest,

Asta e, stau și aștept,

Și după ce-l recuperez,

O să mă mai…temperez.

Până atunci, numai de bine,

Voi să NU faceți ca mine,

În rest… hai mai buni să fim

Că de greșit, toți greșim.

P.S. Am trucuri elaborate

Dar permisul, din păcate,

În această manieră,

Va sta… tot la rutieră.

Empatici sau cârcotași,

«Aia e» sau «Bă, ne lași»,

Voi toți, fete și băieți,

O zi magică s-aveți.”

O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold
O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold
Aseară, scena de la Untold a fost martora unui eveniment emoționant: Bruja, fostă concurentă la America Express, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Giovanni, într-un moment plin de...
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, a făcut recent o mare impresie după ce a fost acceptată la o facultate de arhitectură în Statele Unite. Pentru a o susține în...
#magicianul robert tudor, #permis auto, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
a1.ro
Cum arata ispita Andrusca inainte sa isi puna implant fesier. Imagine rara cu ea inainte de interventia estetica
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Magicianul Robert Tudor, oprit de poliție. Ce a declarat după ce a rămas fără permisul auto: „Nu mă scuz, nici nu contest”
  2. O fostă concurentă de la America Express a fost cerută în căsătorie pe scenă la Untold
  3. Box office: Horrorul „Weapons” debutează cu succes și încasează 42,5 milioane de dolari, iar comedia „Freakier Friday” nu dezamăgește
  4. Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a primit un apartament de lux în Miami, evaluat la 1,3 milioane de dolari
  5. Antonio Banderas nu plănuiește să se retragă la vârsta de 65 de ani și face un anunț inedit
  6. Adda a renunțat la părul ei lung pentru a-l dona către femeile cu cancer: „E mare nevoie”
  7. Una dintre stațiunile românești, mai scumpă decât destinațiile europene de top. Hotelurile și pensiunile sunt pline de români din străinătate, aflați în concediu
  8. Horoscop zilnic. Luni, 11 august. Zodia care ar putea câștiga niște bani
  9. Bancul zilei: Ce au făcut doi copii care au ajuns la o expoziție de artă
  10. Cercetătorii au găsit explicația pentru care apar, de fapt, riduri pe măsură ce îmbătrânim. Nu are legătură cu genetica sau cu expunerea la soare