Asociația Pro Infrastructura a verificat lucrările pe magistrala 6: „Tragem nădejde că nu vom ajunge la inaugurare după 10 ani ca pe M5”

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 10:20
513 citiri
Lucrări pe magistrala de metrou M6 FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructura

Asociația Pro Infrastructura anunță că a efectuat o vizită oficială, joi, 28 august, pe secțiunea de sud a Magistralei M6 de metrou. Din cele 6 stații, au fost verificate trei, respectiv Tokyo, Gara Băneasa și Expoziției.

„Ambele cârtițe avansează bine. Prima a fost lansată de la PLS Tokyo (zona Mall Băneasa) în 9 aprilie 2025 și a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa pe 18 august. Va poposi aici o perioadă ca să i se facă revizia tehnică, va reporni spre sud și după 2-3 luni din acel moment este așteptată în stația Gara Băneasa de lângă Fântâna Miorița. Cea de-a doua cârtiță va ajunge în septembrie în stația Aeroport Băneasa. Am avut ocazia să o studiem îndeaproape, până în partea frontală unde se instalau bolțarii. TBM-ul avansează câte un metru și jumătate, după care se instalează un nou inel format din 6 bolțari standard plus cheia, cea care închide cercul. În PLS și TBM se muncește nonstop, în 3 schimburi, cu echipe de câte 30 de specialiști”, spune asociația.

Pro Infrastructura anunță că, în prezent, progresul în teren este bun, toate cele șase stații ale magistralei fiind în diferite stadii de executare.

„Lucrările de structură între 1 Mai și Tokyo pot fi gata în 24 de luni. Urmează apoi instalațiile, dotările, echipamentele și finisajele în stații, interstații și pe galerii. Desigur, la final avem semnalizarea și centralizarea. Și trenurile, asta dacă nu le "furăm" de pe alte linii. Deci deranj la suprafață va fi mult timp de acum înainte, chiar și în cel mai optimist scenariu”, mai scrie Pro Infrastructura.

Asociația subliniază însă problemele cu care se pot confrunta lucrările.

„Din păcate, finanțarea devine incertă fiindcă proiectul este scos din PNRR (nici nu suntem convinși că a fost, de facto, inclus în locul Magistralei M4) și trebuie să i se asigure continuitatea pe Programul Transport. M4 are deja contract de finanțare semnat, plus asociere câștigătoare proaspăt desemnată pe lotul 1, și mai sunt și alte proiecte care vor o bucată din alocarea totală de doar 1,2 miliarde euro”, mai scrie aceasta.

Asociația speră că M6 nu se va confrunta cu probleme similare Magistralei 5, unde lucrările care ar fi trebuit să dureze 3 ani s-au întins, în final, pe zece ani.

„Sperăm că nu vom păți ca pe Magistrala M5 Drumul Taberei-Eroilor, care a suferit masiv vreo doi ani de zile din cauza lipsei banilor tăiați în 2013 de premierul Victor Ponta, dacă își mai aduce aminte cineva. Tragem nădejde că directorii Metrorex și (prim) miniștrii și-au însușit lecțiile trecutului și pe M6 nu vom ajunge la inaugurare după 10 ani ca pe M5, când era vorba că "în 3 ani aici va fi stația ta de metrou"!”, a încheiat asociația, care a precizat că în curând va vizita și jumătatea de nord a magistralei.

