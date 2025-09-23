Un tronson care leagă două orașe importante din România ratează termenul din PNRR și riscă să rămână nefinalizat. Avertisment de la Asociația Pro Infrastructură

Tronsonul Poieni–Vadu Crișului, parte din magistrala feroviară Cluj-Oradea, riscă să rămână blocat ani de zile din cauza autorizațiilor neobținute, a studiului de fezabilitate eronat și a întârzierilor CFR Infrastructură, punând sub semnul întrebării legătura feroviară completă între cele două orașe în acest deceniu.

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că tronsonul, care trebuia să fie gata la anul, nu are nici măcar autorizație de construire, iar termenul limită din PNRR, august 2026, este ratat.

"După îndelungi negocieri, a fost mutat pe împrumuturi și noua țintă pentru a nu pierde complet finanțarea este de 50% din lucrări executate. În politica actuală de struț, CFR Infrastructură va rata cu brio și acest obiectiv, deci alți bani irosiți. Și nu doar asta: un coridor esențial rămâne ciuntit și impracticabil ani buni de acum înainte, chiar dacă restul loturilor se finalizează", scriu cei de la Pro Infrastructură pe Facebook.

Conform asociației, studiul de fezabilitate (SF) a fost fundamental greșit pe celebrul defileu al Crișului Repede, iar acum CFR nu reușește să se înțeleagă cu proiectantul asupra soluțiilor.

"Aici avem fir simplu (o singură linie) deja scos din teren, deci circulația trenurilor e imposibilă. De un an suntem duși cu zăhărelul că imediat se rezolvă, dar amânările vin una după alta. Astăzi noul termen e vag-definitul 'trimestrul IV 2025'. De fapt înseamnă 'nu știm' și este posibil să ajungem în 2026 din cauza lipsei asumării oficialilor CFR care stau neputincioși cu un SF neconform în mână.

Dacă în alte cazuri există tentația de a da vina pe antreprenorul care se mișcă lent, vedem antreprenori decent mobilizați pe restul loturilor magistralei Cluj-Oradea. Deci întârzierile sunt la CFR. Vom avea trafic închis contractual încă doi ani de când binevoiește CFR să accepte soluția nou proiectată. Așa e când nimeni nu-i grăbește, fiind mai lenți în reacție decât marfarele pe rețea", mai arată reprezentanții asociației.

Aceștia avertizează că lucrările nu vor fi finalizate prea curând, mai ales că "cei din Ministerul Transporturilor arată un dezinteres total, iar orice ban european gratis aruncat pe geam intră la categoria 'Ghinion!'. De ieri trebuia începută o reformă în CFR SA și trași la răspundere oamenii care tărăgănează și blochează proiectele feroviare. Dacă așa ceva se întâmpla pe autostrăzi, era mare vâlvă printre decidenți", mai transmite Pro Infrastructură.

