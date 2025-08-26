Ministrul Cseke Attila le bate obrazul magistraților: "Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii"

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 22:49
Ministrul Cseke Attila le bate obrazul magistraților: "Nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții. Nu se poate doar cu unii"
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - FOTO Facebook / Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, le transmite magistraților că, "pentru a depăși acest moment greu" în care se află societatea românească, este important ca toate categoriile profesionale, nu doar unele dintre ele, să participe la efortul colectiv.

Ministrul a prezentat acest mesaj în seara de marți, 26 august 2025, la postul Antena 3 CNN, după ce magistrații din București și din alte orașe au anunțat că-și suspendă activitatea în semn de protest față de intenția coaliției de guvernare de a modifica sistemul pensiilor speciale.

„Acest pachet de măsuri pe partea de administrație urmărește acest principiu foarte important, ca nu numai unii să participe la efortul pe care îl facem cu toții, până la urmă, și trebuie să-l facem cu toții pentru a depăși acest moment greu. Nu se poate doar cu unii”, a avertizat ministrul Dezvoltării.

„Eu cred că este corect ca în perioade grele să existe o solidaritate în societatea din România. Oamenii sunt mai sensibili, cu toții suntem mai sensibili la măsurile care trebuie făcute. Am mai avut, din păcate, asemenea perioade în România și nu ne dorim și nimeni nu-și dorește niciun guvern, niciun prim-ministru, niciun ministru să anunțe măsuri în care trebuie să facă reorganizări și chestiuni care pot fi mai dureroase, dar în momente din acestea mai delicate, din acest punct de vedere există o sensibilitate mai ridicată a societății, ceea ce înseamnă că toate domeniile de activitate trebuie să participe la această solidaritate”, a explicat ministrul Cseke.

