Cel mai dificil examen din România. Doar 1 din 5 a fost admis. Cifre oficiale

Examenul de admitere în profesia de magistrat este considerat drept cel mai greu din România. Responsabilitatea viitorilor practicieni e mare, iar direct proporționale cu ea, „filtrele” pentru primirea în profesie. Unii aspiranți ce vor să urmeze o carieră de judecător sau de procuror ajung să dea examenul ani la rând până să reușească.

Procesul de admitere arată astfel: cei care au minimum 5 ani experiență într-o profesie juridică se pot înscrie direct în Magistratură, unde au de trecut proces de selecție anevoios. După acceptarea în Magistratură, urmează instruirea efectivă, ce durează aproximativ jumătate de an. Ceilalți absolvenți licențiați ai unei facultăți de Drept, fără vechimea minimă de 5 ani, pot participa la concurs pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM). Aici, instruirea durează aproximativ doi ani, iar beneficiarii, numiți auditori de justiție, primesc o indemnizație lunară de aproximativ 4.300 de lei. Venitul crește, treptat.

Examenul de admitere la INM. Proba 1

În cazul INM, la fiecare sesiune de admitere, sunt scoase la concurs mai multe posturi decât pentru Magistratură. În cazul ambelor opțiuni, procesul de selecție durează în jur de nouă luni. Concurența este acerbă. Potrivit datelor oficiale prezentate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), consultate de Ziare.com, în cadrul procesului de selecție pentru INM, din iulie 2023 - martie 2024, 1561 s-au înscris, iar 1508 s-au prezentat la prima probă. În sistem au intrat doar 302, adică în baza locurilor disponibile. În anumite situații, de exemplu, dacă sunt medii egale, poate fi extins numărul celor admiși cu câteva locuri. La ultima sesiune au fost 300 de locuri, dar au intrat 302.

Așadar, cei mai performanți prind loc. Dacă ne referim la examenul de primire în profesia de avocat, singurul „adversar” este propria persoană. În cazul avocaților, cei acceptați în breaslă trebuie să obțină peste 70 de puncte din 100 la unica probă, iar la fiecare dintre cele cinci materii din care sunt evaluați trebuie să rezolve minimum jumătate dintre grile: de exemplu, în cazul grilelor de drept penal, minimum 10 rezolvate corect din 20.

La INM, candidații nu doar că trebuie să se autodepășească, ci trebuie să obțină mai mult decât mulți alți aspiranți la această profesie. Pentru admiterea la INPPA, deci pentru acceptarea în avocatură, există o singură probă, cea scrisă - grilă ( 1 din 4 candidați reușesc să promoveze), asemănătoare cu cea pentru admiterea în profesia de avocat.

Tudorel Toader și Valeriu Stoica, doi foști miniștri ai Justiției, avertizează asupra dificultății examenului de admitere la INM, pentru Ziare.com.

„Examenul de admitere în magistratură este mai dificil comparativ cu admiterea în avocatură. Ambele profesii sunt mult râvnite de către absolvenţii facultăţilor de Drept. Diferenţa constă în aceea că la magistratură, candidaţii concurează între ei, pe numărul de locuri scoase la concurs, în timp ce, la avocatură trebuie depăşit baremul minim de puncte, numărul de locuri nefiind prestabilit”, a declarat Toader, fost ministru, fost judecător la CCR, actual profesor universitar.

„Numărul mare de candidați la fiecare concurs de admitere la INM arată cât de mare este dificultatea acestei competiții; pentru fiecare loc sunt mulți aspiranți; reușesc numai cei mai buni absolvenți ai facultăților de Drept din toată țara. Rezultatele la acest concurs constituie unul dintre criteriile pentru ierarhizarea acestor facultăți în clasamentul calității studiilor juridice”, a precizat Stoica, fost ministru, fost judecător, în prezent profesor universitar, cadru formator la INM și avocat.

Cei care vor să devină judecători, procurori sau avocați nu pot păcăli sistemul. Examenul verifică dacă aspirantul la profesia respectivă are cunoștințe temeinice, avertizează Tudorel Toader.

„Candidaţii la admiterea în cele două profesii trebuie: să cunoască foarte bine tematica, să înţeleagă conţinutul normativ, să aibă capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice incidente, să aibă capacitatea de maximizare a răspunsurilor în termenul alocat. Profesia de jurist este frumoasă, nobilă, motivaţională, permitând şi multă mobilitate”, a mai precizat fostul judecător al CCR.

La sesiunea de admitere la INM 2023/2024, la prima probă, grilă, un singur candidat a obținut 100 de puncte. În total, 107 candidați au luat peste 90 de puncte, din peste 1.500. Ultima dată au fost grile cu o singură variantă de răspuns. În alți anii, răspunsurile multiple au creat și mai multă dificultate.

Examenul de admitere la INM. Proba 2

În cazul viitorilor magistrați, aceștia trebuie să treacă de cea de-a doua probă teoretică. Cunoștințele sunt verificate prin intermediul unor subiecte de tip sinteză. Apoi, se realizează media dintre primele două probe.

Cea mai mare medie la primele două probe a fost 9.37, la ultima sesiune. Zece candidați au reușit să obțină peste 90 de puncte.

Examenul de admitere la INM. Proba 3

Apoi, urmează evaluarea psihologică, ce se realizează în două etape, în zile distincte: o fază scrisă, alta orală. La sesiunea la care facem referire, în jur de 80% au promovat. Verdictul se face cu admis/respins. Evaluarea poate fi contestată, iar cel ce dorește să devină judecător sau procuror poate fi reevaluat. În general, șansele de succes în această fază sunt mici. Puțini reușesc să convingă a doua oară specialistul.

Evaluatorii trebuie să se convingă asupra faptului că aspiranții, pe lângă stăpânirea materiei, se aliniază și profilului psihologic, respectiv deontologic specific profesiei.

Tudorel Toader a explicat care sunt principalele trei calități pentru exercitarea profesiei de magistrat.

„Consider că principalele trei calităţi ale unui magistrat trebuie să fie următoarele:

Foarte bună pregătire profesională, prin raportarea la exigenţele constituţionale şi valorile europene, bună-credinţă și empatie”, a declarat Tudorel Toader.

Valeriu Stoica atenționează, de asemenea, asupra valorilor morale pe care trebuie să le îndeplinească aspiranții la profesia de magistrat și subliniază responsabilitatea pe care aceștia o au, la nivelul societății.

„Magistrații trebuie să aibă valori morale puternice, adică să fie călăuziți de ideea de echitate ca formă de manifestare a binelui. Sfera erorilor judiciare poate fi limitată numai dacă magistrații nu se cred infailibili, dacă stăpânesc arta probatorie pentru a afla adevărul și dacă înțeleg că dreptul e făcut pentru oameni, iar nu oamenii pentru drept.

Fiecare proces este important. Responsabilitatea magistraților este uriașă, pentru că soluțiile pe care le dau influențează, uneori în mod dramatic, soarta împricinaților”, a precizat Valeriu Stoica.

Examenul de admitere la INM. Proba 4

La etapa interviului au ajuns 418 candidați. În urma interviului în fața comisiei, compusă din profesori universitari, magistrați și psihologi, candidații sunt provocați să răspundă la diverse situații ce implică atât viața profesională, cât și cea personală. De asemenea, de-a lungul timpului, cei din comisie au testat și au apreciat candidații care au demonstrat că dețin cunoștințe generale peste medie.

După „maratonul” de admitere de anul trecut, pentru admiterea în INM, 302 persoane au fost admise, din peste 1.500 (în urmă cu doi-trei ani, numărul aplicanților a fost cu aproximativ 1.000 mai mare). Prima medie de admitere a fost 9.64, ultima 7.54. Pentru niciuna dintre evaluările teoretice nu s-a acordat punct din oficiu.

Pentru sesiunea iulie 2024/aprilie 2025, CSM a scos la concurs 250 de posturi.

Experiența auditorilor de justiție, în cadrul INM

Paula O., auditor de justiție, a împărtășit experiența pentru admiterea la INM, pentru Ziare.com. Potrivit sursei menționate, pregătirea pentru acest examen nu este un sprint, ci mai degrabă un maraton cu multe obstacole.

„Am început să mă pregătesc temeinic cu aproximativ 6 luni înainte de prima probă de concurs. Înainte de a mă apuca de învățat, am urmat cursuri de master, iar acestea, în special, perioada sesiunii, m-au ajutat să-mi amintesc noțiunile de bază și să intru în ritmul propice pentru învățat. Ulterior, totul a decurs natural. Am împărțit materia astfel încât să pot parcurge cele mai importante instituții cel puțin de două ori.

Nu m-am focusat pe grile sau spețe, ci am preferat să aprofundez cunoștințele pe care le aveam și să le îmbunătățesc. La niciuna dintre probele de concurs nu am întâmpinat dificultăți din cauza faptului că nu am lucrat grile sau spețe, însă nici nu am avut prea mult timp la dispoziție astfel încât să abordez și această tehnică de lucru.

Între testul grilă și testul sinteză, am recapitulat subiecte pe care eu am apreciat că le pot întâlni la examen. Nici de această dată nu am lucrat spețe, fiind convinsă că mă voi descurca dacă știu bine teoria. Și așa a fost, proba de sinteză a decurs mai bine decât cea grilă.

Pentru proba interviului am studiat legile care reglementează activitatea magistratului, Codul deontologic și principiile de la Bangalore. Nu mi s-a părut dificil procesul de pregătire, însă este cu siguranță un test de anduranță, determinare și curaj. Presupune să fii 100% implicat în procesul de învățare și să ai o deosebită atenție la detalii", a declarat viitorul magistrat.

Ana Maria P., un alt auditor de justiție, susține, de asemenea, că e nevoie de răbdare și motivație și nervi tari, pentru atingerea obiectivului, adică admiterea în profesia de magistrat.

„M-am pregătit un an de zile înainte, dar din cauza emoțiilor și a stresului, nu a fost cu reușită. Însă, în al doilea an am fost mai relaxată și mai organizată, iar asta a condus la promovarea examenului. În cel de-al doilea an nu am mai învățat 5 zile din 7 pe tot parcursul anului, ci doar începând cu luna iunie. Aveam un program foarte bine organizat, materia fiind structurată pe zile. În ultimele două săptămâni de înaintea examenului m-am axat pe recapitulări. Consider că este foarte important să recitești rapid notițele personale, pentru că multe grile conțin întrebări scurte și la obiect, de detaliu.

Per ansamblu, mi s-a părut foarte obositoare întreaga perioadă și foarte stresantă. Admiterea la INM mi se pare că este cea mai grea admitere într-o profesie, din cauza numărului probelor prin care trebuie să treci și din cauza faptului că se derulează pe o perioadă lungă de timp", a precizat auditorul de justiție, pentru Ziare.com.

Pentru profesia de magistrat e nevoie de vocație.

„Cât despre înclinația către această profesie, consider că este primul gând ce ar trebui analizat înainte să susții admiterea la INM. Personal, cred că am avut timp să reflectez suficient după prima 'nereușită'. Acum sunt de părere că am făcut cea mai bună alegere", a mai precizat Ana Maria.

De la ce facultăți de drept provin noii magistrați în formare, la INM. Sesiunea 2023-2024

Universitatea din București conduce detașat topul, când vine vorba despre numărul de studenți pe care-i „trimite” la INM. Apoi, este urmată de alte două mari centre universitare de stat, de la Cluj și Iași.

Locul 4 este ocupat de o universitate privată, „Nicolae Titulescu”, din București. Apoi, în clasament urmează alte universități de stat, din Craiova și Timișoara.

- Universitatea din București - 42% din totalul candidaților admiși la INM (127 de candidați admiși, din 480 înscriși, deci 26% dintre aspiranți au intrat);

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca - 19% (57 de candidați admiși, din 205 înscriși, deci 28% dintre aspiranți au reușit);

- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași - 10% (30 de candidați admiși din 158 înscriși, rată de succes de 19%);

- Universitatea Nicolae Titulescu din București - 6% (18 candidați admiși, din 120 de aplicanți, rată de succes de 15%);

- Universitatea din Craiova - 4% (12 candidați admiși, din 110 aplicanți, rată de succes de 11%);

- Universitatea de Vest din Timișoara - 3% (10 candidați admiși, din 48 de aplicanți, rată de succes de 21%);

- Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București - 3% (9 candidați admiși, din 38 înscriși, rată de succes de 24%).

