Un fost membru CSM îl critică dur pe premierul Bolojan. România "se apropie de un regim cu tendințe autoritare", "se urmărește distrugerea Justiției ca instituție"

Avocatul Toni Neacșu, fost membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), critică sever cele mai recente decizii ale guvernului Bolojan, insistând asupra celor care vizează modificarea sistemului de pensii al magistraților.

Neacșu constată că actualul Executiv a inclus proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților printre alte acte legislative, care au fost aprobate, sub conducerea premierului Bolojan, într-o singură zi (cea de 29 august 2025).

„În trecut, guvernul Boc a abuzat de acest mecanism, ceea ce a dus la eludarea Parlamentului ca for decizional. Recent, guvernul s-a pregătit să-și asume răspunderea pe cinci legi într-o singură zi, fapt care ridică semne de întrebare serioase. Prin astfel de practici, România riscă să se îndrepte către o zonă de decizie unilaterală, apropiată de un regim cu tendințe autoritare, unde rolul Parlamentului este diminuat considerabil", avertizează Toni Neacșu într-un interviu acordat site-ului Replica Online.

Avocatul Neacșu estimează că, în mod cert, "săptămâna viitoare vom avea această angajare a răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege simultan".

"Practic, nu mai contează ce spune Parlamentul atâta timp cât Guvernul are majoritate. Prin angajarea răspunderii, Executivul știe că moțiunea de cenzură nu va trece, deci își impune proiectele fără dezbatere reală. Situația este cu atât mai discutabilă cu cât, în prezent, Guvernul deține o majoritate confortabilă în Parlament și ar putea adopta orice proiect de lege prin procedura normală, cu dezbateri parlamentare, chiar într-un ritm accelerat. Faptul că preferă să apeleze în exces la această procedură excepțională arată că, în interiorul coaliției de guvernare, există disensiuni, iar premierul își impune punctul de vedere prin forță", este de părere fostul membru CSM.

Pe de altă parte, Neacșu consideră că modificarea sistemului de pensii pentru magistrați are scopul de a determina cât mai mulți profesioniști din Justiție să iasă rapid la pensie: "Această epurare nu se realizează pe față – pentru că într-un stat democratic nu este posibil – ci prin modificări legislative care determină un număr cât mai mare de magistrați să părăsească sistemul. În locul lor ar urma să vină oameni mai tineri, mai ușor de influențat și, în timp, mai docili față de eventuale presiuni politice".

„În momentul de față, impresia mea este că se urmărește distrugerea Justiției ca instituție. Procesul a început, din punctul meu de vedere, într-un mod foarte bine gândit, prin atacarea credibilității ei – oricum fragilă. Au fost exploatate nemulțumirile populației, alimentate de modul în care sistemul judiciar a reacționat la anularea alegerilor de anul trecut și la evenimentele ulterioare", consideră Toni Neacșu.

Declarațiile acestuia vin în contextul în care foarte mulți judecători, din întreaga țară, au anunțat că intră în grevă, în semn de protest față de proiectul de lege care ar urma să modifice pensiile magistraților.

