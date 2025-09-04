Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:21
731 citiri
Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
Radu Marinescu, ministrul Justitiei - FOTO Facebook/radu marinescu

Tensiunile dintre ministrul Justiției, Radu Marinescu, și reprezentanții magistraților sunt în creștere, ca urmare a proiectului de lege care ar reduce pensiile speciale, iar în acest context reprezentanții de vârf ai magistraților au lipsit de la întâlnirea cu ministrul Justiției, care fusese organizată de ministru în ziua de 4 septembrie 2025.

Chiar și în acest context, ministrul Radu Marinescu le-a transmis procurorilor și judecătorilor care și-au suspendat activitatea în instanțe, în semn de nemulțumire, că în Justiție „nu există grevă”, informează Digi 24. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, la întâlnirea cu ministrul Marinescu au venit Traian-Cornel Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Laura Badiu, președinta Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, și Bogdan Maghiar, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România. Din partea Parchetului General, nu a venit procurorul general al României, însă a venit procuroarea Alina Andrițoiu. CSM și ICCJ nu și-au trimis reprezentanți la întâlnirea cu ministrul Justiției.

Comunicatul MJ prezintă situația astfel: "unele instituții declinând participarea la întâlnire, pe fondul nemulțumirilor privind modificările recent aduse la statutul magistraților".

Cu privire la decizia unor instanțe de a-și suspenda activitatea, ministrul a precizat că „din punctul meu de vedere responsabilitatea pentru astfel de forme de protest revine celor care le desfășoară. Mesajul meu este unul de a ne respecta cu toții atribuțiile și competențele potrivit Constituției și legii. (...) Activitatea din Justiție trebuie să se desfășoare. Nu există grevă în această materie, iar mesajul meu este de celeritate, de responsabilitate, de profesionalism în rezolvarea tuturor dosarelor, și a celor mari și a celor mici. Orice cetățean are dreptul la justiție”.

Ministrul Justiției a anunțat că va fi creat un grup de lucru interinstituțional care să "abordeze integrat" soluțiile care trebuie implementate în Justiție, pornind de la obiectivele programului de guvernare.

În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a invitat pe șefii principalelor structuri din domeniul Justiției la o "întâlnire de lucru" pe tema "eficientizării activității". Potrivit unui...
Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în...
#magistrati, #CSM, #ministerul justitiei, #radu marinescu, #ICCJ, #Parchetul General, #pensii magistrati, #pensii speciale magistrati , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu cred! Va bagati singur acul in vena?". Gigi Becali a spus tot si a surprins pe toata lumea, in direct la TV
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari banci din Rusia avertizeaza: "Suntem aproape de recesiune"
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incendiu izbucnit la Parlamentul din Republica Moldova. Un fum gros a cuprins clădirea. Pompierii, trimiși de urgență
  2. Un lucrător la o firmă de telecomunicații a murit după ce a căzut de la cinci metri. Poliția face cercetări pentru ucidere din culpă
  3. Evaziune cu mașini de lux „second-hand”: Cinci bișnițari, reținuți de DNA. Prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei
  4. Bani mai mulți de la stat pentru cei expropriați ca să se facă loc pentru Centura Capitalei. Cu cât s-a suplimentat suma necesară despăgubirilor
  5. Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
  6. Anunț amenințător al Israelului: „Vă supraveghem în permanență și în toate circumstanțele”
  7. Jaf de milioane de euro la un muzeu francez. Hoții au dat atacul la mai multe "comori naționale"
  8. Șeful NATO, avertisment sumbru. "Dacă China atacă Taiwanul, de ce nu i-ar cere Xi lui Putin să atace Europa, să ne țină ocupați?"
  9. Răsturnare de situație în cazul bruierii semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen. Anunțul surprinzător făcut de Bulgaria
  10. ”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, susține cancelarul Germaniei, Friedrich Merz