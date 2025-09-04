Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul

Tensiunile dintre ministrul Justiției, Radu Marinescu, și reprezentanții magistraților sunt în creștere, ca urmare a proiectului de lege care ar reduce pensiile speciale, iar în acest context reprezentanții de vârf ai magistraților au lipsit de la întâlnirea cu ministrul Justiției, care fusese organizată de ministru în ziua de 4 septembrie 2025.

Chiar și în acest context, ministrul Radu Marinescu le-a transmis procurorilor și judecătorilor care și-au suspendat activitatea în instanțe, în semn de nemulțumire, că în Justiție „nu există grevă”, informează Digi 24. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, la întâlnirea cu ministrul Marinescu au venit Traian-Cornel Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Laura Badiu, președinta Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, și Bogdan Maghiar, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România. Din partea Parchetului General, nu a venit procurorul general al României, însă a venit procuroarea Alina Andrițoiu. CSM și ICCJ nu și-au trimis reprezentanți la întâlnirea cu ministrul Justiției.

Comunicatul MJ prezintă situația astfel: "unele instituții declinând participarea la întâlnire, pe fondul nemulțumirilor privind modificările recent aduse la statutul magistraților".

Cu privire la decizia unor instanțe de a-și suspenda activitatea, ministrul a precizat că „din punctul meu de vedere responsabilitatea pentru astfel de forme de protest revine celor care le desfășoară. Mesajul meu este unul de a ne respecta cu toții atribuțiile și competențele potrivit Constituției și legii. (...) Activitatea din Justiție trebuie să se desfășoare. Nu există grevă în această materie, iar mesajul meu este de celeritate, de responsabilitate, de profesionalism în rezolvarea tuturor dosarelor, și a celor mari și a celor mici. Orice cetățean are dreptul la justiție”.

Ministrul Justiției a anunțat că va fi creat un grup de lucru interinstituțional care să "abordeze integrat" soluțiile care trebuie implementate în Justiție, pornind de la obiectivele programului de guvernare.

