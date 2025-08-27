Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 15:57
547 citiri
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Magistrații, în grevă din cauza legii privind pensiile FOTO Pixabay

Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și compromisuri care să determine oamenii să rămână în sistem.

Intervievată de Digi 24, Chiș a spus că nu este viabilă menținerea pozițiilor la extreme. „Nu putem să rămânem în două extreme, că nu cedăm nimic, nici unii, nici alții. E de mers spre soluții care să îi facă pe oameni să rămână în sistem. Nu e de tăiat dintr-odată, dar nici de păstrat totul, cum este acum. E de discutat și găsit soluții care costă bani mai puțini și care nu atrag o anatemă asupra profesiei noastre”, a afirmat fosta judecătoare, care este acum pensionară și profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Andrea Chiș a sugerat ca orice reducere a veniturilor de pensionare să fie însoțită de modificări ale regimului incompatibilităților magistraților. Ea a subliniat faptul că drepturile care par superioare altora sunt corelate cu obligații mai stricte: magistrații se confruntă cu numeroase incompatibilități pe care alte profesii, precum cea medicală, nu le au. „Medicii au salarii mari și nu au incompatibilitățile noastre, pot să lucreze la stat și la privat. Se pot găsi soluții, să nu trebuiască să compensezi prin bani la pensie sau salarii foarte mari, că judecătorii nu pot face nimic altceva și nici măcar să investească banii în altceva, de exemplu la bursă”, a explicat ea.

Fosta membră a CSM a propus și modificări privind revenirea în sistem a magistraților pensionați: mărirea perioadei în care aceștia pot reveni (în prezent trei ani) și schimbarea procedurii actuale, care lasă decizia la îndemâna CSM. „Să te poți întoarce, dar să nu rămâi la mâna CSM, cum e acum, dacă CSM vrea să organizeze o sesiune de reprimire, bine, dacă nu, nu — și nu te primește la fosta ta instanță și te trimite unde vrea. Nu, ar trebui să te poți întoarce la instanța ta, dacă se eliberează un loc acolo. Asta e o soluție să aduci oameni, că poate unii după un an sau șase luni s-au răzgândit”, a spus Andrea Chiș.

Potrivit fostei judecătoare, valul de pensionări din sistem este legat direct de schimbările legislative care au modificat statutul magistraților. Ea a amintit că posibilitatea de pensionare a existat încă din 2005, dar retragerile au devenit masive după modificările legilor justiției promovate în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, precum și după intervențiile legislative din 2022. „Practic, pensionarea vine pe fondul modificărilor legilor justiției, făcute de PSD. Au îngrădit tot mai mult statutul nostru, inclusiv prin instrumentele Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și Inspecția Judiciară, nu mai aveam atâtea garanții de independență, câte aveam înainte. E motivul principal pentru care ieșim la pensie”, a explicat ea, referindu-se la motivele care au determinat exodul magistraților.

Andrea Chiș a mai spus că termenii folosiți în dezbatere, precum „privilegii”, pot fi înșelători pentru înțelegerea situației.

Magistrații intră în grevă din cauza reformei pensiilor
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
15:57 - Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și...
Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
14:03 - Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
Fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a atras atenția că magistraților le este interzis să facă grevă și că aceștia au îmbrăcat greva în termenul de „suspendare” pentru a...
Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
13:41 - Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că urmează să aibă loc discuţii şi miercuri, 27 august, între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la...
CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
13:13 - CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că magistrații se luptă pentru a păstra niște beneficii nedrepte. Acesta susține că protestele din justiție sunt organizate pentru a ține „cu...
Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
11:45 - Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
Profesorul Cristian Preda a lansat un atac la adresa magistraților, care sunt în plin protest ca urmare a proiectului legat de viitoarele condiții de pensionare din sistemul judiciar. „Să...
Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
11:13 - Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că statul nu mai are bani și că magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru. Acesta susține că blocajul din sistemul judiciar va fi...
Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
Ieri, 15:56 - Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
Instituții din sistemul judiciar din țară încep să se alăture protestelor anunțate, marți, la nivel central, față de proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. Judecători...
Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
Ieri, 14:56 - Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
Radu Marinescu, ministrul Justiției, contestă decizia magistraților din România de a intra în grevă. Aceștia au anunțat marți, 26 august, că vor suspenda activitatea în semn de protest...
Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
Ieri, 14:27 - Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
Cresc tensiunile între guvern și magistrați din cauza proiectului de lege privind pensiile speciale. Marți, 26 august, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat...
#magistrati, #pensie speciala, #guvern, #CSM , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. DIICOT a reinstituit sechestre la NORDIS de peste 28 de milioane de euro. Ce l-a convins pe procurorul de caz să extindă urmărirea penală SURSE
  2. Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
  3. Rusia respinge garanțiile de securitate ale europenilor pentru Ucraina. O propunere ar reprezenta chiar ”una dintre cauzele principale ale conflictului”, susține Kremlinul
  4. Rusia își momește cetățenii cu dobânzi mari să-și țină banii în bănci. Rezultatul: peste 540 de miliarde economii
  5. Alertă ANPC: nu cumpărați produsele care conțin TPO. În ce e folosit ingredientul care a fost interzis în UE
  6. Una dintre arterele aglomerate ale Capitalei va fi transformată total. „Va fi una dintre cele mai curate și frumoase zone din București”
  7. Rușii l-au capturat, i-au tăiat gâtul și l-au lăsat să moară. Soldatul ucrainean a supraviețuit și vrea răzbunare pentru camarazii săi torturați VIDEO/FOTO
  8. Tânără refugiată din Ucraina, ucisă în mod brutal în SUA FOTO/VIDEO
  9. Revoltă după anunțul că profesorul care a violat trei minori se întoarce la catedră. „Cei care ar trebui să protejeze elevii permit agresorilor să își continue abuzul”
  10. Volodimir Zelenski, mesaj pentru Maia Sandu: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele și independența”