Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție

Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și compromisuri care să determine oamenii să rămână în sistem.

Intervievată de Digi 24, Chiș a spus că nu este viabilă menținerea pozițiilor la extreme. „Nu putem să rămânem în două extreme, că nu cedăm nimic, nici unii, nici alții. E de mers spre soluții care să îi facă pe oameni să rămână în sistem. Nu e de tăiat dintr-odată, dar nici de păstrat totul, cum este acum. E de discutat și găsit soluții care costă bani mai puțini și care nu atrag o anatemă asupra profesiei noastre”, a afirmat fosta judecătoare, care este acum pensionară și profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Andrea Chiș a sugerat ca orice reducere a veniturilor de pensionare să fie însoțită de modificări ale regimului incompatibilităților magistraților. Ea a subliniat faptul că drepturile care par superioare altora sunt corelate cu obligații mai stricte: magistrații se confruntă cu numeroase incompatibilități pe care alte profesii, precum cea medicală, nu le au. „Medicii au salarii mari și nu au incompatibilitățile noastre, pot să lucreze la stat și la privat. Se pot găsi soluții, să nu trebuiască să compensezi prin bani la pensie sau salarii foarte mari, că judecătorii nu pot face nimic altceva și nici măcar să investească banii în altceva, de exemplu la bursă”, a explicat ea.

Fosta membră a CSM a propus și modificări privind revenirea în sistem a magistraților pensionați: mărirea perioadei în care aceștia pot reveni (în prezent trei ani) și schimbarea procedurii actuale, care lasă decizia la îndemâna CSM. „Să te poți întoarce, dar să nu rămâi la mâna CSM, cum e acum, dacă CSM vrea să organizeze o sesiune de reprimire, bine, dacă nu, nu — și nu te primește la fosta ta instanță și te trimite unde vrea. Nu, ar trebui să te poți întoarce la instanța ta, dacă se eliberează un loc acolo. Asta e o soluție să aduci oameni, că poate unii după un an sau șase luni s-au răzgândit”, a spus Andrea Chiș.

Potrivit fostei judecătoare, valul de pensionări din sistem este legat direct de schimbările legislative care au modificat statutul magistraților. Ea a amintit că posibilitatea de pensionare a existat încă din 2005, dar retragerile au devenit masive după modificările legilor justiției promovate în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, precum și după intervențiile legislative din 2022. „Practic, pensionarea vine pe fondul modificărilor legilor justiției, făcute de PSD. Au îngrădit tot mai mult statutul nostru, inclusiv prin instrumentele Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și Inspecția Judiciară, nu mai aveam atâtea garanții de independență, câte aveam înainte. E motivul principal pentru care ieșim la pensie”, a explicat ea, referindu-se la motivele care au determinat exodul magistraților.

Andrea Chiș a mai spus că termenii folosiți în dezbatere, precum „privilegii”, pot fi înșelători pentru înțelegerea situației.

