Guvernul a aprobat scăderea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați. Bolojan: ”Pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din salariu” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 29 august, că Guvernul României a aprobat, în ședința din 29 august 2025, proiectul de lege care va modifica sistemul de ieșire la pensie și de calculare a pensiilor magistraților. După aprobarea primită din partea Guvernului, decizia finală asupra proiectului o va lua Parlamentul României, a precizat premierul Bolojan, care este și președinte al PNL.

În forma aprobată de Guvern, magistrații nu vor mai ieși la pensie la 48 de ani, ci "la vârsta standard de pensionare, 65 de ani", a precizat premierul.

Potrivit acestuia, proiectul "acordă o perioadă tranzitorie, de zece ani, în care vârsta de pensionare să crească".

În privința mărimii pensiei, premierul a specificat că "și aici am avut o situație anormală, ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Azi, valoarea pensiei medii în magistratură e între 4800 și 5000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550 - 600 euro".

"În formula propusă de lege, pensia din magistratură nu va putea depăși 70 la sută din salariu, ceea ce este, oricum, cea mai mare pensie din România", a subliniat șeful Executivului.

Premierul Bolojan a recunoscut că acest proiect de lege nu rezolvă o problemă complicată: "Procesele pentru salarii declanșate de magistrați, peste două miliarde care trebuie plătite de stat. Trebuie o clarificare care să nu mai permită procese în cascadă care să facă impredictibil bugetul", a cerut șeful Executivului.

Guvernul va trimite cele cinci proiecte de lege, inclusiv cel referitor la pensiile magistraților, către Parlament, chiar în cursul serii de 29 august, a precizat premierul.

