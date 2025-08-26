Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE

Președintele Nicușor Dan a discutat marți, 26 august 2025, cu liderii coaliției de guvernare, despre necesitatea unei perioade de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților și modul de stabilire a nivelului pensiei, afirmă surse politice.

Conform surselor citate, prezența șefului statului la Palatul Victoria poate fi explicată prin faptul că acesta ”avea o virgulă pe reforma magistraților”, sugerând existența unor amendamente ale lui Nicușor Dan pe această temă.

Președintele a discutat și cu politicieni, și cu oameni din justiție, concluzia fiind că problema reală nu este creșterea vârstei de pensionare, ci necesitatea unei perioade de tranziție, declară aceleași surse. Sursele citate au relatat că argumentul șefului statului a fost acela că un magistrat care are acum vârsta de pensionare nu se poate găsi brusc în situația în care mai are de fapt 10 ani până la pensie.

O altă temă abordată a fost aceea că, prin aplicarea modificărilor la calculul pensiilor magistraților, ar rezulta un procent ”prea abrupt” de tăiere a pensiilor, în conformitate cu noile prevederi, ceea ce ar genera o scădere drastică a nivelului pensiei.

Aceleași surse au mai afirmat că președintele a mers la Guvern pentru această discuție pentru că urmează să plece din nou din București zilele următoare.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent marți, la Palatul Victoria, unde a discutat cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, și cu liderul PSD Sorin Grindeanu pe tema divergențelor din coaliție legate de unele prevederi din al doilea pachet de măsuri economice pe care Guvernul ar urma să-și asume răspunderea odată cu începerea noii sesiuni parlamentare.

Discuția președintelui cu liderii coaliției a avut loc și în contextul protestelor anunțate de magistrați tocmai din cauza măsurilor care îi vizează.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marți, despre discuțiile din coaliție, în prezența președintelui Nicușor Dan, că nu e niciun scandal, că s-a discutat pe chestiuni tehnice și președintele a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat.

