Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 21:08
1148 citiri
Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
Ilie Bolojan și Nicușor Dan - Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a discutat marți, 26 august 2025, cu liderii coaliției de guvernare, despre necesitatea unei perioade de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților și modul de stabilire a nivelului pensiei, afirmă surse politice.

Conform surselor citate, prezența șefului statului la Palatul Victoria poate fi explicată prin faptul că acesta ”avea o virgulă pe reforma magistraților”, sugerând existența unor amendamente ale lui Nicușor Dan pe această temă.

Președintele a discutat și cu politicieni, și cu oameni din justiție, concluzia fiind că problema reală nu este creșterea vârstei de pensionare, ci necesitatea unei perioade de tranziție, declară aceleași surse. Sursele citate au relatat că argumentul șefului statului a fost acela că un magistrat care are acum vârsta de pensionare nu se poate găsi brusc în situația în care mai are de fapt 10 ani până la pensie.

O altă temă abordată a fost aceea că, prin aplicarea modificărilor la calculul pensiilor magistraților, ar rezulta un procent ”prea abrupt” de tăiere a pensiilor, în conformitate cu noile prevederi, ceea ce ar genera o scădere drastică a nivelului pensiei.

Aceleași surse au mai afirmat că președintele a mers la Guvern pentru această discuție pentru că urmează să plece din nou din București zilele următoare.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent marți, la Palatul Victoria, unde a discutat cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, și cu liderul PSD Sorin Grindeanu pe tema divergențelor din coaliție legate de unele prevederi din al doilea pachet de măsuri economice pe care Guvernul ar urma să-și asume răspunderea odată cu începerea noii sesiuni parlamentare.

Discuția președintelui cu liderii coaliției a avut loc și în contextul protestelor anunțate de magistrați tocmai din cauza măsurilor care îi vizează.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marți, despre discuțiile din coaliție, în prezența președintelui Nicușor Dan, că nu e niciun scandal, că s-a discutat pe chestiuni tehnice și președintele a venit, a discutat cu șefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esențiale și a plecat.

AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
AUR anunță „verificarea” averii lui Nicușor Dan: „Suspendarea lui va deveni mai simplă”
Partidul AUR se pregătește să inițieze demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de către avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului de...
Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”
Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”
Adrian Năstase a ieșit la atac. Fostul premier al României l-a luat în vizor pe președintele Nicușor Dan. Fostul lider al PSD crede că oficialul de la Cotroceni a greșit atunci când a...
#magistrati, #pensii, #pensii magistrati, #pensii speciale magistrati, #Nicusor Dan, #coalitia de guvernare , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Sotiile, amantele si rudele sefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeana le pregateste o lovitura dureroasa
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
  2. Nicușor Dan ar fi avut observații, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților SURSE
  3. Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
  4. Marian Godină, întrebare către cei care îl numesc "prost, milițian cu 4 clase, dobitoc": "De ce o duceți rău în țara în care un nătărau ca mine o duce bine?"
  5. Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
  6. Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
  7. România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
  8. Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia
  9. Ucraina a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. "Luptele continuă în prezent"
  10. "E de porc să te agăți de beneficii de lux în timp ce țara vrea să-și păstreze echilibrul bugetar". Atac nemilos la ASF, ANCOM și ANRE al șefului Comisiei IT din Camera Deputaților

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...