Ciprian Ciucu spune că pensia medie a unui magistrat este de 5.000 de euro, mai mult decât un salariu de ministru: "Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriașe"

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat că pensiile magistraților 'atârnă foarte mult' la buget, fiind mai mari chiar decât salariile miniștrilor, deși aceștia au o responsabilitate mai mare.

El a atras atenția asupra datelor prezentate de mass-media, conform cărora vârsta de pensionare a magistraților în majoritatea statelor UE variază între 65 și 70 de ani, în timp ce în România este de 47 de ani.

'Ați văzut graficul acela care merge prin presă, cu vârsta de pensionare din toată Uniunea Europeană, iar România e cu roșu, la 47 de ani? Profesorii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Medicii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Eu? Ziariștii? Oricine? Este jenant. (...) Lucrurile au scăpat de sub control. Cred că de multe ori a fost, poate, și o colaborare între anumiți politicieni și anumiți magistrați, ca să se ajungă aici, ceea ce nu este deloc în regulă, pentru că îmi aduc aminte nivelul foarte scăzut de încredere pe care îl avea justiția în urmă cu 15-20 de ani, înainte să intrăm în UE. După ce am intrat în lumea civilizată, magistrații au început să își recapete statutul în societate și încrederea. Și acum, prin comportamentul pe care îl afișează...', a spus Ciucu, pentru B1 Tv.

Ciucu a menționat că pensia medie a unui magistrat este în prezent de aproximativ 5.000 de euro, în timp ce, în calitate de primar, el are un salariu de circa 2.500 de euro.

'Nu vreau mai mulți bani, nu despre asta e vorba. Salariul unui ministru este mai mic decât al unui primar. Dar care este responsabilitatea unui ministru, care gestionează un sistem întreg într-o țară, și a unui magistrat? De la 5.000 de euro, pachetul, zicem să mergem la 3.500. Mai mult cu o mie de euro față de cât are salariul un primar sau un ministru. În toată lumea civilizată rata de înlocuire a salariului cu pensia nu este de 80-90%. Este de 60%. Oricum, li s-a dat un bonus, ca să fie la 70%. (...) Nimeni nu trebuie să fie special în această țară, cu toții să avem aceleași drepturi. Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriașe', a spus el.

Ciprian Ciucu a subliniat că pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare include și reduceri la nivelul consiliilor de administrație, iar pachetul 3 ar urma să aducă 'ordine' în administrația publică centrală.

El a apreciat că, în acest moment, oricine ar prelua conducerea Guvernului s-ar confrunta cu aceeași problemă: lipsa banilor.

'Acum, Bolojan e 'omul negru'. El e de vină... dar nu are de unde. Pleacă Bolojan. Poate să vină și mama lui Ștefan cel Mare. Nu sunt bani, în acest moment. Noi trebuie să echilibrăm bugetul, să nu intrăm în default. Să ne împrumutăm la niște dobânzi acceptabile, pentru că noi finanțăm funcționarea statului în fiecare lună prin aceste împrumuturi. Să scadă dobânzile, să cheltuim mai puțin, până trecem la liman. Și avem nevoie de un an, doi. Dar, depinde... Dacă o mai lălăim mult și mai stăm cu acest pachet, poate să dureze și mai mult. Hai odată, mai repede, să terminăm cu toate aceste puseuri de personalitate ale partidelor politice, să luăm decizia rapid să mergem mai departe. După care, după ce luăm aceste măsuri structurale, putem să mai croșetăm pe ici, pe colo', a precizat Ciucu.

El a adăugat că marți seara a avut loc o întâlnire, în timpul ședinței coaliției, între Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, însă nu are informații despre conținutul discuției.

'După aproximativ o jumătate de oră s-au întors, dar nu a făcut nimeni - nici domnul Grindeanu, nici domnul Bolojan - o informare cu privire la ceea ce au discutat. Cum au apărut acele știri, care au generat multe comentarii după aceea? Ori cineva din anturajul domnului președinte le-a pus pe piață, ori cineva din partea domnului Grindeanu. Eu știu că Ilie Bolojan nu suportă să dea știri pe surse. Deci de la noi n-a ieșit', a spus Ciucu.

El a mai menționat că la sfârșitul săptămânii ar putea avea loc o nouă întrevedere a coaliției, în vederea finalizării negocierilor privind pachetul 2 de măsuri.

