Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, despre proiectul privind pensionarea magistraților, că după discuțiile purtate în coaliție "s-au schimbat anumite lucruri", adăugând că el și-ar fi dorit "o variantă mai clară, mai radicală" a acestui act legislativ.

Moșteanu a precizat că magistrații se pensionează la vârsta de 47 de ani și că, dacă era magistrat, el însuși era pensionat de 4 ani și ceva.

Ionuț Moșteanu a fost întrebat la Digi24 dacă s-au adus modificări în coaliție în privința pensionării magistraților.

„Da, s-au schimbat anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit o variantă mai clară, mai radicală. Văd că magistrații se pensionează la 47 de ani și 4 luni. Dacă aș fi fost magistrat, deja aș fi fost pensionat de 4 ani și ceva, ceea ce nu este în regulă. Se discută mult despre pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate și, dacă compar o pensie medie de 5.000 de euro pe care o primește un magistrat cu o indemnizație pe care o primește un militar rezervist – care a slujit țara în teatrele de operații și care este de 1.000 de lei, pentru un soldat care a fost, de exemplu, în Irak sau în altă zonă foarte periculoasă, situația pare un pic dezechilibrată”, a răspuns Moșteanu.

El a precizat că nu dorește să intre în detalii.

„Eu și USR suntem parte din această coaliție. Sunt patru partide în această coaliție, de la social-democrați până la liberali, și suntem niște parteneri loiali. Înțelegem că nu putem fi de acord tot timpul, pe toate detaliile. Sunt lucruri ideologice care ne despart, viziuni despre cum trebuie să funcționeze statul și despre modul de înțelegere a funcționării statului, însă ne concentrăm pe lucrurile pe care le avem în comun și pe responsabilitatea pe care o avem față de țară. Suntem în acest guvern având prioritatea zero de a echilibra fiscal-bugetar România, de a reda încrederea investitorilor în țară și de a ne păstra angajamentele față de Comisie, pentru că toate acestea nu s-au întâmplat în ultimii ani”, a completat el.

Moșteanu a mai spus că și în cazul companiilor de stat ”va scădea numărul de membri în Consiliile de Administrație și vor scădea indemnizațiile acestora”.

”Este un pachet care are multe măsuri care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Am luat un prim pachet, nu este suficient. Noi trebuie să facem pași pentru a crește veniturile și a scădea cheltuielile și asta nu se va întâmpla peste noapte. Este o inerție, în orice sistem fiscal, bugetar, în orice sistem de cheltuieli structurale al oricărui stat și asta nu se poate întâmpla peste noapte, nu se poate să tragi o frână bruscă”, a spus Ionuț Moșteanu.

