Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 27 August 2025, ora 20:31
433 citiri
Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu - FOTO Facebook / Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, despre proiectul privind pensionarea magistraților, că după discuțiile purtate în coaliție "s-au schimbat anumite lucruri", adăugând că el și-ar fi dorit "o variantă mai clară, mai radicală" a acestui act legislativ.

Moșteanu a precizat că magistrații se pensionează la vârsta de 47 de ani și că, dacă era magistrat, el însuși era pensionat de 4 ani și ceva.

Ionuț Moșteanu a fost întrebat la Digi24 dacă s-au adus modificări în coaliție în privința pensionării magistraților.

„Da, s-au schimbat anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, mi-aș fi dorit o variantă mai clară, mai radicală. Văd că magistrații se pensionează la 47 de ani și 4 luni. Dacă aș fi fost magistrat, deja aș fi fost pensionat de 4 ani și ceva, ceea ce nu este în regulă. Se discută mult despre pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate și, dacă compar o pensie medie de 5.000 de euro pe care o primește un magistrat cu o indemnizație pe care o primește un militar rezervist – care a slujit țara în teatrele de operații și care este de 1.000 de lei, pentru un soldat care a fost, de exemplu, în Irak sau în altă zonă foarte periculoasă, situația pare un pic dezechilibrată”, a răspuns Moșteanu.

El a precizat că nu dorește să intre în detalii.

„Eu și USR suntem parte din această coaliție. Sunt patru partide în această coaliție, de la social-democrați până la liberali, și suntem niște parteneri loiali. Înțelegem că nu putem fi de acord tot timpul, pe toate detaliile. Sunt lucruri ideologice care ne despart, viziuni despre cum trebuie să funcționeze statul și despre modul de înțelegere a funcționării statului, însă ne concentrăm pe lucrurile pe care le avem în comun și pe responsabilitatea pe care o avem față de țară. Suntem în acest guvern având prioritatea zero de a echilibra fiscal-bugetar România, de a reda încrederea investitorilor în țară și de a ne păstra angajamentele față de Comisie, pentru că toate acestea nu s-au întâmplat în ultimii ani”, a completat el.

Moșteanu a mai spus că și în cazul companiilor de stat ”va scădea numărul de membri în Consiliile de Administrație și vor scădea indemnizațiile acestora”.

”Este un pachet care are multe măsuri care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Am luat un prim pachet, nu este suficient. Noi trebuie să facem pași pentru a crește veniturile și a scădea cheltuielile și asta nu se va întâmpla peste noapte. Este o inerție, în orice sistem fiscal, bugetar, în orice sistem de cheltuieli structurale al oricărui stat și asta nu se poate întâmpla peste noapte, nu se poate să tragi o frână bruscă”, a spus Ionuț Moșteanu.

Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme. Motivul pentru care Guvernul Bolojan ar putea face acest lucru SURSE
Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme. Motivul pentru care Guvernul Bolojan ar putea face acest lucru SURSE
Principalele măsuri cuprinse în al doilea pachet de austeritate au fost agreate în proporţie de 99% după negocierile purtate marţi seară, 26 august, la vârful coaliţiei de guvernare....
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și...
#magistrati, #pensii, #pensii magistrati, #pensii speciale magistrati, #soldati, #Militari, #indemnizatie, #MApN, #Ionut Mosteanu , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relatia si i-a facut iubitei sale un cadou spectaculos, de cateva sute de mii de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Descoperire macabră în Giurgiu. Un bărbat de 45 de ani și-a ținut în casă tatăl mort, timp de aproape nouă luni, doar ca să îi încaseze pensia. Cum au aflat polițiștii
  2. Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
  3. Simion îl imită din nou pe Trump. Ar vrea expulzarea a 5 pakistanezi care au vânat lebede pe Argeș. Președintele american acuza migranții din Haiti că mănâncă animale pe care le furau
  4. Patru semne clare care îți arată că șeful tău îți poate afecta atât cariera, cât și sănătatea mintală. Cum să faci față
  5. Ministrul Transporturilor anunță că s-a găsit un dezastru la Metrorex: zeci de defecțiuni, siguranță asigurată cu oameni neautorizati, lucrători de la etajul 9 primesc spor de subteran
  6. Trei tinere din București, agresate în tramvai de un individ violent. Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi și predat polițiștilor
  7. Reacție dură de la Kiev după ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul european împotriva torturii. "Recunoaștere a vinovăției"
  8. Caramitru "traduce" incidentul cu livratorul nepalez: "Un analfabet fără loc de muncă - spălat pe creier de zuzuraniști - agresează un om care muncește din greu și cinstit"
  9. Atac armat la o școală catolică din SUA. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul, și alte 20 au fost rănite VIDEO FOTO
  10. Moldova, sprijin puternic pentru aderarea la UE de la Merz, Macron și Tusk. Cei trei lideri europeni au promis și solidaritate în fața Rusiei FOTO